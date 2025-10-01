Tennis Tavolo: la Sicilia trionfa al Trofeo CONI 2025 di Lignano Sabbiadoro

01/10/2025 14:59:00

La 10ª edizione del Trofeo CONI, andata in scena al Bell’Italia Village di Lignano Sabbiadoro, ha incoronato la Sicilia campione nazionale di Tennis Tavolo, al termine di una competizione intensa, vibrante ed emozionante. A suggellare il successo isolano, la brillante vittoria in finale contro la Lombardia per 2-0.

Protagonisti assoluti del trionfo sono stati Clara Cumbo e Federico Bellissimo, entrambi in forza alla Germaine Lecocq Marsala, capaci di imporsi rispettivamente su Gaia Marroccoli e Filippo Ferrari. La Cumbo ha aperto la finale con un convincente 3-1 (11-8, 14-12, 2-11, 11-8), seguita dal successo al cardiopalma di Bellissimo per 3-2 (11-8, 11-9, 8-11, 3-11, 11-9), in un match ricco di colpi di scena e grande intensità agonistica. In semifinale, la Sicilia aveva battuto 2-0 l’Alto Adige, mentre la Lombardia aveva avuto la meglio sul Lazio con lo stesso punteggio.

L’edizione 2025 del Trofeo CONI ha confermato ancora una volta quanto il vivaio giovanile del Tennis Tavolo lilibetano sia ricco di talenti e passione. La vittoria della Sicilia, frutto di lavoro, determinazione e spirito di squadra, rappresenta un segnale forte per tutto il movimento pongistico dell’isola e dell’intero Paese. Un evento che, oltre ai risultati, ha messo in luce valori come il fair play, l’inclusione e la crescita sportiva delle nuove generazioni.

(Crediti foto podio: Giuseppe Di Carlo)



