Sport
05/12/2025 07:00:00

Scherma: grandi risultati per gli schermisti mazaresi Bucca e Radicello

Terni ha ospitato la 1^ Prova Nazionale U14 di sciabola, un evento che ha visto la partecipazione di giovani talenti da tutta Italia. Tra i protagonisti nella categoria maschietti, il giovane mazarese Luciano Mattia Bucca della A.S.D. Mazara Scherma, ha dimostrato un eccezionale talento, conquistando la finale e piazzandosi al 5^ posto nella sua prima gara ufficiale. Bucca ha affrontato con determinazione e grinta le sfide sin dalla fase ai gironi, dimostrando non solo abilità tecnica ma anche capacità di gestione della pressione durante le fasi decisive della competizione. Un percorso che inizia con un girone perfetto vincendo tutti i match, proseguendo con vittorie importanti nei match di eliminazione diretta. Purtroppo, l’emozione della prima competizione nazionale, ha giocato un brutto scherzo nell’assalto per la semi-finale persa con il punteggio di 10/8 che interrompe una performance di alto livello. Rimane un 5^ posto straordinario che fa ben sperare per il futuro del giovane talento mazarese.
Buone anche le prestazioni degli altri atleti presenti in gara. Nella categoria Ragazzi, Andrea Pugliese si è piazzato al 28^; 50^ posto per Emanuele Giacalone; peccato per il ritiro di Luca Pavone per problemi di salute. Nella categoria Ragazze 16^ posto per Laura Scarpaci mentre 23^ posto per Manuel Pizzo nella categoria Allievi e 47^ posto per Viola Gambino nella categoria Allieve. A San Lazzaro di Savena si è invece tenuta la 1^ Prova Nazionale Paralimpica dove Claudio Radicello, dell’A.S.D. Circolo schermistico Mazarese, ha ribadito e messo in mostra il suo talento conquistando una meritatissima medaglia di bronzo. Una medaglia che si aggiunge alle 91 vinte in carriera e che rappresentano un importante riconoscimento per Radicello che continua a dimostrare come la passione per la scherma non conosca barriere. Entrambi i risultati sono un chiaro segno di crescita del movimento schermistico mazarese che punta sempre di più su giovani talenti e sull’ inclusività. Le competizioni di Terni e San Lazzaro non solo celebrano le conquiste individuali, ma rafforzano anche il senso di comunità e supporto tra atleti, famiglie e allenatori. Con questi risultati, Bucca e Radicello si uniscono a una lunga lista di schermidori che hanno saputo farsi notare a livello nazionale ed internazionale dimostrando che la scherma mazarese continua a scrivere pagine importanti nella storia dello sport cittadino.

“Torniamo da questa trasferta di Terni, molto soddisfatti per quanto fatto dai nostri atleti” – afferma la Maestra Rosa Inzirillo. “Da mamma e Maestra non posso che ritenermi soddisfatta per quanto espresso da mio figlio Luciano Mattia che alla sua prima uscita nazionale si è ben comportato, ma sono soddisfatta anche dalle prestazioni di tutti i nostri atleti che sono cresciuti tecnicamente e che ci lasciano ben sperare per in prossimi impegni futuri. Non è mai semplice riconfermarsi – commenta il Maestro Giuseppe Pugliese parlando della gara di Radicello. Claudio con le sue 91 medaglie ci ha abituati a risultati strabilianti ma è sempre una gioia vederlo tirare con quella determinazione che deve essere da esempio per tutti. La stagione è appena iniziata e sarà molto impegnativa visti gli impegni Internazionali e Nazionali in programma ed è nostro dovere essere pronti e lottare sempre per raggiungere grandi traguardi”. 









