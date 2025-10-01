Trasporti: da oggi i nuovi orari di Liberty Lines per le Egadi

01/10/2025 09:32:00

A partire da oggi, mercoledì 1° ottobre 2025, Liberty Lines cambia gli orari di media stagione, con conseguenti modifiche ad alcune partenze.

I passeggeri potranno consultare i nuovi orari direttamente sul sito ufficiale della compagnia cliccando qui.

In particolare, per quanto riguarda le tratte da e per le isole Egadi, Trapani e Marsala, la compagnia informa che, accogliendo la richiesta avanzata dal Comune di Favignana e grazie all’autorizzazione dell’Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti della Regione Siciliana, saranno attivate corse addizionali nel periodo compreso tra il 1° e il 12 ottobre 2025.

Il dettaglio completo delle nuove corse e delle modifiche agli orari è disponibile al seguente link: Scarica il prospetto aggiornato.



