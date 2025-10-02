Marsala, addio strisce bianche: in viale Isonzo arrivano i parcheggi a pagamento

02/10/2025 17:30:00

Da qualche giorno a Marsala, in viale Isonzo, qualcosa è cambiato. Quelle poche strisce bianche all’inizio della strada, che permettevano a professori, lavoratori e residenti di parcheggiare gratuitamente, sono state cancellate. Al loro posto, stanno per arrivare i posti blu.

Non solo: i parcometri sono già comparsi, pronti a “batter cassa”.

La mossa lascia poco spazio alle alternative: lì non ci sono altri parcheggi liberi nelle vicinanze. Risultato? Chi lavora in zona o insegna nelle scuole vicine dovrà scegliere se pagare o… “attaccarsi”.

Un provvedimento che ha già acceso le prime polemiche. Perché se da un lato il Comune punta a fare cassa e a regolare la sosta, dall’altro i cittadini denunciano l’ennesima stretta sugli spazi gratuiti in una città che già soffre di scarsità di parcheggi.

Intanto, in viale Isonzo le macchinette sono pronte: le strisce blu stanno arrivando, e la sosta gratuita in zona è già un ricordo.



