2 Ottobre: il coraggio di Flotilla, caos negli Usa, donna dispersa in Sicilia
E' il 2 Ottobre 2025. Ecco le principali notizie in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Ieri sera Israele ha intercettato e fermato 13 navi della Flotilla e arrestato circa 200 attivisti (compresa Greta Thunberg). Altre 30 navi continuano a navigare verso Gaza • Alla notizia del fermo delle navi della Flotilla, ieri sera molte persone sono scese in strada in Italia (e nel resto del mondo). Hanno bloccato binari e occupato palazzi. A Roma erano 10 mila. Domani è proclamato lo sciopero generale
• Sul piano di pace statunitense Hamas si divide e prende tempo. Ma Trump non ha intenzione di modificarlo, e conta sulla mediazione di Qatar, Egitto e Turchia • Trump ha firmato un ordine esecutivo a garanzia della sicurezza del Qatar. Un accordo simile all’Articolo 5 della Nato • Caos negli Usa per lo shutdown. Tre milioni di dipendenti federali sono senza stipendio, di questi 750 mila rischiano di essere licenziati • Al vertice di Copenhagen i Paesi Ue si sono divisi sul muro anti-droni, sugli asset russi congelati e sull’allargamento dell’Unione. La Danimarca ha detto che abbatterà i droni russi che invaderanno il suo spazio aereo • Un aereo dell’aeronautica militare è precipitato ieri mattina all’interno del parco nazionale del Circeo. Morti i due piloti: il colonnello Simone Mettini, 48 anni, e l’allievo Lorenzo Nucheli, 18 • Marianna Bello, 38 anni e tre figli, è dispersa da ieri. Era scesa dalla sua auto per mettersi in salvo durante un violento nubifragio ma è stata travolta dalle acque. È successo a Favara, nell’agrigentino • Beatrice Venezi annuncia querele. Ha dato mandato a Giulia Bongiorno di perseguire chi ha detto «falsità sul mio conto» • Salvatore Ocone, l’uomo che nel beneventano ha ucciso la moglie e il figlio Cosimo e ferito la figlia Antonia, ha confessato. Soffriva di depressione • A Parma sono state sequestrate 21 opere delle 200 esposte alla mostra Dalì, perché false • Tre trimestri da record per le Borse. Piazza Affari segna un +25 per cento. Ma a vincere è l’oro che ieri ha sfiorato ieri i 3.900 dollari l’oncia (+47 per cento da inizio anno) • Nel 2026 Alex Honnold tenterà di scalare il Taipei 101, grattacielo di 101 piani e 508 metri d’altezza. Lo farà a mani nude, senza corde o protezioni • Dall’anno prossimo il 4 ottobre, giorno del santo patrono d’Italia Francesco D’Assisi, torna a essere festa nazionale • Leone XIV è il vero «eroe d’azione» perché «ha messo i pannelli solari sui tetti del Vaticano». Parola di Arnold Schwarzenegger • Elon Musk vuole creare una sua enciclopedia online per sfidare Wikipedia. La chiamerà Grokipedia • A Monaco di Baviera un uomo ha dato fuoco alla casa dei suoi genitori disseminandola di trappole esplosive. Poi s’è ammazzato. Chiusa per tutto il giorno l’Oktoberfest. Ha riaperto alle 17.30 • L’Ue vuole raddoppiare al 50 per cento i dazi sull’acciaio per difendersi dalla Cina. Il pacchetto verrà presentato il 7 ottobre • Dopo più di venti giorni la Francia è ancora senza governo. Stando ai sondaggi, solo il 32 per cento dei francesi ha fiducia nel neo premier Lecornu • L’obesità è una malattia. L’Italia è il primo Paese a riconoscerla come tale, ma non la inserisce nei Livelli essenziali di assistenza • A Rimini due genitori originari del Bangladesh sono stati arrestati per aver sequestrato, picchiato e drogato la figlia di 20 anni. La volevano costringere a un matrimonio combinato • Baby Gang, il trapper di 24 anni arrestato l’11 settembre per detenzione di una pistola clandestina, andrà in una comunità terapeutica per disintossicarsi • In Champions, il Napoli ha battuto lo Sporting per 2 a 1. La Juve ha pareggiato con il Villarreal 2 a 2. I bianconeri in rimonta sono stati beffati al 90’ • Agli Europei di ciclismo Filippo Ganna ha vinto la medaglia d’argento alla cronometro e Federica Venturelli l’oro nella Under 23 • Sono morti morta Jane Goodall (91 anni), l’etologa inglese nota ovunque per i suoi studi sugli scimpanzé, il re della pasta Giuseppe Adolfo De Cecco (77)
Titoli Corriere della Sera: Israele abborda e bloccata Flotilla la Repubblica: Israele ferma la Flotilla La Stampa: Flotilla, l’Italia si blocca Il Sole 24 Ore: Concordato, adesioni a quota 55mila / Controlli mirati su 2,2 milioni di partite Iva Avvenire: Finale in alto mare Il Messaggero: Flotilla fermata in mare Il Giornale: Flotilla, la farsa è finita Leggo: Flotilla, fermato l’equipaggio Qn: Flotilla, notte di proteste / Scontro sullo sciopero Il Fatto: I pirati / di Netanyahu Libero: Flotilla, crociera finita La Verità: Israele blocca la Flotilla / I sindacati bloccano l’Italia Il Mattino: L’abbordaggio della Flotilla il Quotidiano del Sud: L’azzardo della Flotilla il manifesto: Assalto nel buio Domani: Flotilla, il coraggio e la paura / Israele assalta le navi della pace
I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese
68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...
La Global Sumud Flotilla prosegue il suo viaggio verso Gaza. Nella notte le forze israeliane hanno fermato almeno 18 imbarcazioni della flottiglia ponendo in arresto circa duecento persone, ma le altre barche stanno proseguendo verso la Striscia....
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...