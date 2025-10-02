2 Ottobre: il coraggio di Flotilla, caos negli Usa, donna dispersa in Sicilia

02/10/2025 07:14:00

E' il 2 Ottobre 2025. Ecco le principali notizie in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Ieri sera Israele ha intercettato e fermato 13 navi della Flotilla e arrestato circa 200 attivisti (compresa Greta Thunberg). Altre 30 navi continuano a navigare verso Gaza

• Alla notizia del fermo delle navi della Flotilla, ieri sera molte persone sono scese in strada in Italia (e nel resto del mondo). Hanno bloccato binari e occupato palazzi. A Roma erano 10 mila. Domani è proclamato lo sciopero generale



• Sul piano di pace statunitense Hamas si divide e prende tempo. Ma Trump non ha intenzione di modificarlo, e conta sulla mediazione di Qatar, Egitto e Turchia

• Trump ha firmato un ordine esecutivo a garanzia della sicurezza del Qatar. Un accordo simile all’Articolo 5 della Nato

• Caos negli Usa per lo shutdown. Tre milioni di dipendenti federali sono senza stipendio, di questi 750 mila rischiano di essere licenziati

• Al vertice di Copenhagen i Paesi Ue si sono divisi sul muro anti-droni, sugli asset russi congelati e sull’allargamento dell’Unione. La Danimarca ha detto che abbatterà i droni russi che invaderanno il suo spazio aereo

• Un aereo dell’aeronautica militare è precipitato ieri mattina all’interno del parco nazionale del Circeo. Morti i due piloti: il colonnello Simone Mettini, 48 anni, e l’allievo Lorenzo Nucheli, 18

• Marianna Bello, 38 anni e tre figli, è dispersa da ieri. Era scesa dalla sua auto per mettersi in salvo durante un violento nubifragio ma è stata travolta dalle acque. È successo a Favara, nell’agrigentino

• Beatrice Venezi annuncia querele. Ha dato mandato a Giulia Bongiorno di perseguire chi ha detto «falsità sul mio conto»

• Salvatore Ocone, l’uomo che nel beneventano ha ucciso la moglie e il figlio Cosimo e ferito la figlia Antonia, ha confessato. Soffriva di depressione

• A Parma sono state sequestrate 21 opere delle 200 esposte alla mostra Dalì, perché false

• Tre trimestri da record per le Borse. Piazza Affari segna un +25 per cento. Ma a vincere è l’oro che ieri ha sfiorato ieri i 3.900 dollari l’oncia (+47 per cento da inizio anno)

• Nel 2026 Alex Honnold tenterà di scalare il Taipei 101, grattacielo di 101 piani e 508 metri d’altezza. Lo farà a mani nude, senza corde o protezioni

• Dall’anno prossimo il 4 ottobre, giorno del santo patrono d’Italia Francesco D’Assisi, torna a essere festa nazionale

• Leone XIV è il vero «eroe d’azione» perché «ha messo i pannelli solari sui tetti del Vaticano». Parola di Arnold Schwarzenegger

• Elon Musk vuole creare una sua enciclopedia online per sfidare Wikipedia. La chiamerà Grokipedia

• A Monaco di Baviera un uomo ha dato fuoco alla casa dei suoi genitori disseminandola di trappole esplosive. Poi s’è ammazzato. Chiusa per tutto il giorno l’Oktoberfest. Ha riaperto alle 17.30

• L’Ue vuole raddoppiare al 50 per cento i dazi sull’acciaio per difendersi dalla Cina. Il pacchetto verrà presentato il 7 ottobre

• Dopo più di venti giorni la Francia è ancora senza governo. Stando ai sondaggi, solo il 32 per cento dei francesi ha fiducia nel neo premier Lecornu

• L’obesità è una malattia. L’Italia è il primo Paese a riconoscerla come tale, ma non la inserisce nei Livelli essenziali di assistenza

• A Rimini due genitori originari del Bangladesh sono stati arrestati per aver sequestrato, picchiato e drogato la figlia di 20 anni. La volevano costringere a un matrimonio combinato

• Baby Gang, il trapper di 24 anni arrestato l’11 settembre per detenzione di una pistola clandestina, andrà in una comunità terapeutica per disintossicarsi

• In Champions, il Napoli ha battuto lo Sporting per 2 a 1. La Juve ha pareggiato con il Villarreal 2 a 2. I bianconeri in rimonta sono stati beffati al 90’

• Agli Europei di ciclismo Filippo Ganna ha vinto la medaglia d’argento alla cronometro e Federica Venturelli l’oro nella Under 23

• Sono morti morta Jane Goodall (91 anni), l’etologa inglese nota ovunque per i suoi studi sugli scimpanzé, il re della pasta Giuseppe Adolfo De Cecco (77)



Titoli

Corriere della Sera: Israele abborda e bloccata Flotilla

la Repubblica: Israele ferma la Flotilla

La Stampa: Flotilla, l’Italia si blocca

Il Sole 24 Ore: Concordato, adesioni a quota 55mila / Controlli mirati su 2,2 milioni di partite Iva

Avvenire: Finale in alto mare

Il Messaggero: Flotilla fermata in mare

Il Giornale: Flotilla, la farsa è finita

Leggo: Flotilla, fermato l’equipaggio

Qn: Flotilla, notte di proteste / Scontro sullo sciopero

Il Fatto: I pirati / di Netanyahu

Libero: Flotilla, crociera finita

La Verità: Israele blocca la Flotilla / I sindacati bloccano l’Italia

Il Mattino: L’abbordaggio della Flotilla

il Quotidiano del Sud: L’azzardo della Flotilla

il manifesto: Assalto nel buio

Domani: Flotilla, il coraggio e la paura / Israele assalta le navi della pace



