Cronaca
02/10/2025 23:23:00

A Favara ritrovata una scarpa che potrebbe appartenere a Marianna Bello

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/a-favara-ritrovata-una-scarpa-che-potrebbe-appartenere-a-marianna-bello-450.jpg

Continuano senza sosta le ricerche di Marianna Bello, la 38enne scomparsa ieri a Favara dopo essere stata travolta dal nubifragio che ha colpito la zona.

 

Durante le operazioni di perlustrazione, nel vallone che conduce al depuratore è stata rinvenuta una scarpa che, secondo i familiari, potrebbe appartenere proprio alla donna. Il ritrovamento è avvenuto in aperta campagna e ha immediatamente indirizzato le squadre di soccorso verso la parte più bassa del vallone.

 

Sul posto sono in azione i vigili del fuoco, la Protezione civile e gli escavatori dei pompieri, impegnati a setacciare la fitta vegetazione e i canneti. Le operazioni si concentrano a valle, poco prima dell’area del depuratore, dove si teme che la corrente possa aver trascinato la 38enne.



