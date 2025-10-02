A Favara ritrovata una scarpa che potrebbe appartenere a Marianna Bello

02/10/2025 23:23:00

Continuano senza sosta le ricerche di Marianna Bello, la 38enne scomparsa ieri a Favara dopo essere stata travolta dal nubifragio che ha colpito la zona.

Durante le operazioni di perlustrazione, nel vallone che conduce al depuratore è stata rinvenuta una scarpa che, secondo i familiari, potrebbe appartenere proprio alla donna. Il ritrovamento è avvenuto in aperta campagna e ha immediatamente indirizzato le squadre di soccorso verso la parte più bassa del vallone.

Sul posto sono in azione i vigili del fuoco, la Protezione civile e gli escavatori dei pompieri, impegnati a setacciare la fitta vegetazione e i canneti. Le operazioni si concentrano a valle, poco prima dell’area del depuratore, dove si teme che la corrente possa aver trascinato la 38enne.



