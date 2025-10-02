Alcamo, cagnolino investito sulla pista ciclabile di Viale Europa

02/10/2025 13:30:00

Un cane di piccola taglia è stato investito da uno scooter sulla pista ciclabile di Viale Europa ad Alcamo. L’animale è stato soccorso grazie al pronto intervento delle autorità e delle associazioni animaliste.

Sul posto sono giunti la Polizia Locale, il servizio randagismo, i volontari dell’associazione “Un’Anima Mille Zampe Italia” – guidata dal presidente nazionale Gaspare Camarda e dalla vicepresidente Anna Rosalia Amoroso. Non essendo presente un veterinario in quel momento, i volontari hanno chiesto con urgenza il trasferimento del cane in una struttura idonea. Dopo alcune ore l’animale è stato preso in carico dal veterinario reperibile dell’ASP presso il rifugio sanitario, dove ha ricevuto le prime cure. Le condizioni non sono apparse critiche, ma sono stati programmati ulteriori accertamenti. La lettura del microchip ha consentito di risalire ai dati del proprietario, ma il numero telefonico registrato è risultato non attivo.

“Sono episodi inaccettabili – ha dichiarato il presidente nazionale di ‘Un’Anima Mille Zampe Italia’, Gaspare Camarda – i proprietari hanno il dovere di custodire i loro animali responsabilmente, senza lasciarli incustoditi. La mancanza di attenzione può avere conseguenze gravissime”.

L’associazione ha annunciato che presenterà denuncia per omissione di soccorso nei confronti di chi ha investito il cane senza fermarsi, oltre a una segnalazione per mancata custodia rivolta al proprietario dell’animale. Camarda ha inoltre sollecitato le autorità a verificare le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti lungo Viale Europa. Parallelamente, l’associazione rinnova l’appello al Sindaco di Alcamo affinché vengano rafforzate le attività di vigilanza sul territorio, anche attraverso una collaborazione strutturata con le guardie zoofile locali.



