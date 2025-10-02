Cinghiali in giro per le strade di Alcamo Marina

02/10/2025 02:00:00

Una scena insolita ha animato le strade di Alcamo Martina. Due coppie di cinghiali sono state avvistate mentre rovistavano tra i rifiuti alla ricerca di cibo.

Un primo gruppo è stato notato nei pressi del Tyrrhenian Beach Village - così come racconta Alpauno.com - intento a pascolare con apparente tranquillità. L’altro, invece, si è fermato davanti all’ex discoteca New Kennedy, attirando l’attenzione di residenti e passanti.

Se da un lato lo spettacolo ha suscitato curiosità, sorrisi e scatti fotografici, dall’altro non mancano le preoccupazioni. La presenza dei cinghiali in zone abitate rappresenta infatti un rischio concreto: automobilisti, ciclisti e jogger potrebbero trovarsi improvvisamente di fronte agli animali, con possibili conseguenze per la sicurezza.



