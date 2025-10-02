Sezioni
Cronaca
02/10/2025 12:25:00

Latitante arrestato in Sicilia, tradito dalla visita ai parenti

I carabinieri del reparto territoriale di Gela e della stazione di Niscemi hanno arrestato un 53enne, pregiudicato, nato a Vittoria e residente a Niscemi, irreperibile dal maggio 2024, le cui ricerche erano state estese anche in ambito europeo.

 L'uomo era destinatario dapprima di un provvedimento di revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione e ripristino dell'ordine medesimo, emesso appunto nel maggio 2024 dal Tribunale di Gela e in seguito, nel novembre 2024, raggiunto da provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, dovendo espiare la pena complessiva di 10 anni, 10 mesi e 29 giorni di reclusione a seguito di condanne definitive per reati di rapina aggravata, furto aggravato e lesioni personali aggravate commessi tra il 2012 e il 2016 nei comuni di Piazza Armerina, Valguarnera, Mirabella Imbaccari e Niscemi.

 I carabinieri, avendo appreso che il ricercato potesse aver trovato riparo all'estero e ipotizzandone un suo rientro periodico a Niscemi per far visita ai familiari, hanno eseguito una costante osservazione all'indirizzo dell'abitazione dei familiari. Avuta contezza della presenza i militari hanno fatto irruzione in casa dove lo hanno arrestato. I familiari sono stati deferiti per il reato di procurata inosservanza pena, mentre l'uomo e' stato condotto presso la casa circondariale di Gela.



