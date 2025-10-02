Marsala: cade per una buca in centro e riporta 12 punti di sutura alla testa 

02/10/2025 10:03:00

Una semplice passeggiata nel cuore di Marsala si è trasformata in un incubo. Sabato scorso, in pieno centro storico, una persona è caduta rovinosamente a causa di una buca presente sul marciapiede, riportando una profonda ferita alla testa. L’intervento immediato dei soccorsi, l’ambulanza e il trasporto in ospedale hanno permesso di evitare il peggio, ma la vittima dell’incidente ha dovuto subire numerosi accertamenti e, alla fine, ben 12 punti di sutura.

La scena, avvenuta davanti a negozi e passanti, ha destato paura e sconcerto. L’episodio riporta con forza l’attenzione sulle condizioni delle strade e dei marciapiedi della città.

"I marciapiedi di Marsala, soprattutto nel centro storico, fanno letteralmente pietà: distrutti, pieni di buche e impraticabili non appena c’è un po’ di pioggia”, ci scrive una lettrice di TP24. Una denuncia che trova eco in tanti cittadini, stanchi di convivere con percorsi pedonali insicuri e pericolosi.

La richiesta che arriva dai marsalesi è semplice: prendersi cura della città come della propria casa, garantendo almeno la sicurezza minima a chi cammina ogni giorno tra le vie del centro. L’episodio di sabato dimostra che non si tratta più di un problema di decoro urbano, ma di pubblica incolumità.

