Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
02/10/2025 10:03:00

Marsala: cade per una buca in centro e riporta 12 punti di sutura alla testa 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/marsala-cade-per-una-buca-in-centro-e-riporta-12-punti-di-sutura-alla-testa-450.jpg

Una semplice passeggiata nel cuore di Marsala si è trasformata in un incubo. Sabato scorso, in pieno centro storico, una persona è caduta rovinosamente a causa di una buca presente sul marciapiede, riportando una profonda ferita alla testa. L’intervento immediato dei soccorsi, l’ambulanza e il trasporto in ospedale hanno permesso di evitare il peggio, ma la vittima dell’incidente ha dovuto subire numerosi accertamenti e, alla fine, ben 12 punti di sutura.

 

La scena, avvenuta davanti a negozi e passanti, ha destato paura e sconcerto. L’episodio riporta con forza l’attenzione sulle condizioni delle strade e dei marciapiedi della città.

 

"I marciapiedi di Marsala, soprattutto nel centro storico, fanno letteralmente pietà: distrutti, pieni di buche e impraticabili non appena c’è un po’ di pioggia”, ci scrive una lettrice di TP24. Una denuncia che trova eco in tanti cittadini, stanchi di convivere con percorsi pedonali insicuri e pericolosi.

 

La richiesta che arriva dai marsalesi è semplice: prendersi cura della città come della propria casa, garantendo almeno la sicurezza minima a chi cammina ogni giorno tra le vie del centro. L’episodio di sabato dimostra che non si tratta più di un problema di decoro urbano, ma di pubblica incolumità.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...

Cronaca | 2025-10-02 09:12:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/buongiorno24-del-2-ottobre-2025-250.jpg

Buongiorno24 del 2 Ottobre 2025

Buongiorno24 di giovedì 2 ottobre 2025, in diretta streaming su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social: Trapani, blitz antidroga nel quartiere San GiulianoArrestati tre giovani in un vero e proprio bunker della droga con grate,...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...