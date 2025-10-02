Sezioni
Cultura
02/10/2025 15:35:00

Marsala, Otium apre la stagione con Martino Lo Cascio e il suo “Quadrato Magico”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/marsala-otium-apre-la-stagione-con-martino-lo-cascio-e-il-suo-quadrato-magico-450.jpg

All’Otium di via XI Maggio a Marsala prende il via la nuova stagione culturale autunno-inverno 2025.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 10 ottobre, alle 18, con un ospite d’eccezione: Martino Lo Cascio, psicologo, regista e scrittore palermitano, che presenterà il suo ultimo libro Il Quadrato Magico (edizioni Mesogea).

Il romanzo si sviluppa in dodici “edicole”, ciascuna legata a un luogo che compone un quadrilatero ideale della città di Palermo: il porto, il carcere, la stazione Notarbartolo e piazza Lolli. Attraverso parole e immagini, Lo Cascio intreccia memorie personali e collettive, riportando al centro atmosfere e storie che affondano le radici negli anni Cinquanta.

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il calendario delle attività che Otium proporrà nei prossimi mesi: letture, musica, arte e nuovi spazi di confronto culturale. Autore pluripremiato, Martino Lo Cascio ha firmato documentari e opere teatrali sui temi delle migrazioni e dell’interculturalità, oltre a diversi testi narrativi. Con il suo romanzo d’esordio Il Giardino della Memoria ha ricevuto la Targa Prestigiacomo e il Gattopardo della Legalità.



