Weekend 6-7 dicembre: musei gratis, laboratori, musica e mercatini in provincia di Trapani

Musei aperti gratuitamente, laboratori per i più piccoli, festival letterari, workshop creativi e concerti che illuminano l’avvicinarsi delle festività. Ecco i principali eventi del 6 e 7 dicembre 2025 in provincia di Trapani:

DOMENICA AL MUSEO - Domenica 7 dicembre 2025 torna “Domenica al Museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito in musei, parchi archeologici e siti statali ogni prima domenica del mese. Le visite si svolgono negli orari ordinari, con prenotazione obbligatoria dove prevista; è consigliato verificare orari e modalità direttamente presso le singole sedi. Nel Trapanese saranno visitabili gratuitamente: Selinunte, Segesta, Cave di Cusa, Pantelleria, Parco Lilibeo-Marsala, Area di Capo Boeo, Museo del Satiro a Mazara, Castello Grifeo a Partanna ed ex Stabilimento Florio a Favignana. L’elenco completo è disponibile sul sito dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali.

PARCO ARCHEOLOGICO SELINUNTE - Domenica 7 dicembre, il Parco archeologico di Selinunte sarà a ingresso gratuito per la prima domenica del mese. Alle 11 è previsto un laboratorio gratuito per bambini dai 6 agli 11 anni, ispirato alla mostra “Pericolo di estinzione” di Stefano Bombardieri e alle favole di Esopo. L’iniziativa, realizzata da CoopCulture con l’associazione Haramundi, prevede letture animate, giochi di ruolo e attività creative. L’evento rientra nel progetto nazionale “Città che legge” sostenuto dal Centro per il libro e la lettura. Possibili anche il noleggio bici e le audioguide multilingua. Info su coopculture.it.

PARCO ARCHEOLOGICO SEGESTA - Domenica 7 dicembre, in occasione della prima domenica del mese, il Parco archeologico di Segesta sarà a ingresso gratuito dalle 9 alle 17. All’ingresso i visitatori troveranno il Mercato degli Elymi, con prodotti delle aziende del territorio. Alle 11, CoopCulture organizza un laboratorio per bambini dedicato alla creazione di “archeo-addobbi” ispirati al Tempio di Segesta. I piccoli partecipanti ritaglieranno e coloreranno elementi architettonici e motivi vegetali, trasformandoli in decorazioni natalizie. La partecipazione al laboratorio è di 5 euro; info e prenotazioni su coopculture.it.

ERICE - Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 Erice ospita EricèNatale, un mese di eventi tra mercatini, presepi, arte e spettacoli che trasformano il borgo medievale in un vero villaggio natalizio. In piazza Umberto I si snoda il Mercatino di Natale con artigianato, prodotti locali e dolci tipici, mentre il Borgo dei Presepi propone oltre trenta natività diffuse, incluso il presepe meccanico di Palazzo Sales. Il Palazzo Comunale accoglie una mostra di oltre cento schiaccianoci e carillon, un unicum in Sicilia. In programma spettacoli, concerti, laboratori per bambini, la Casa di Babbo Natale ed eventi di Capodanno in piazza della Loggia. Le iniziative coinvolgono anche le frazioni, rendendo EricèNatale una destinazione ideale per vivere le festività nel borgo.

CASTELVETRANO - Sabato 6 dicembre, alle 18, all’ex convento dei Minimi di Castelvetrano, il PalmosaFest ospita la poetessa Giovanna Cristina Vivinetto, che presenterà il suo libro “Dolore minimo” (Interlinea). Dialogheranno con l’autrice Gisella Mastrantoni e don Giuseppe Ivan Undari, con letture di Giada Costa e interventi musicali di Enza Ienna, Maria Etiopia, Franco Giacomarro e Vito Giammarinaro. La serata comprende anche una mostra della pittrice Susanna Caracci ed è organizzata da Palmosa-Kore e Comune di Castelvetrano, all’interno del progetto “Trame narrative”. L’edizione 2025 del PalmosaFest, dedicata a Dea Mastronardi, è parte della Rete dei festival letterari del trapanese ed è valida come percorso scuola-lavoro per gli studenti del Polo liceale.

MARSALA - Sabato 6 dicembre, alle 19.00, il Teatro Sollima di Marsala ospita il concerto del Dario Salerno Trio con il progetto “Jazeera”, organizzato da OTIUM con il patrocinio del Comune. Sul palco Salerno (chitarra e oud), Cottone (contrabbasso) e Santoro (batteria) proporranno un jazz contaminato da sonorità mediterranee e improvvisazioni estemporanee. Il biglietto ridotto (€5,50) è disponibile al botteghino per associati OTIUM e under 25, mentre l’intero (€8,50) è acquistabile su ticketsms.it. Un appuntamento dedicato a chi ama il jazz e le nuove sperimentazioni sonore.

MAZARA DEL VALLO - Sabato 6 dicembre, dalle 16 alle 18, il Complesso San Carlo Borromeo di Mazara del Vallo ospita un workshop gratuito di programmazione culturale nell’ambito del progetto Living Mazara. L’incontro, guidato da Carlo Roccafiorita dell’Associazione Corda, prevede sopralluogo, lavoro in gruppi e confronto collettivo per sviluppare idee e attività culturali. Il progetto è promosso dal Comune di Mazara con il sostegno di ANCI e la collaborazione di STEP, Solidalia, Corda e Beehive Valore Sud. Iscrizione obbligatoria al link: https://5yhn13spv2x.typeform.com/to/VPrjbca

MARSALA - Domenica 7 dicembre alle 18, al Teatro Eliodoro Sollima, arriva “Armonie & Swing”, il concerto dell’Hulabop Live Orkestra, evento della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. Il trio vocale marsalese proporrà un viaggio musicale tra swing anni ’50 e successi contemporanei rivisitati, con brani come “Mr Sandman”, “Boogie Woogie Bugle Boy”, “Sway” e omaggi alla tradizione italiana.

PETROSINO - Il Comune di Petrosino lancia il Calendario Natale 2025, un mese di iniziative dedicate a tutte le età: spettacoli teatrali, concerti, cinema, sport, attività per bambini e appuntamenti culturali. Il programma prende il via il 7 dicembre con l’accensione dell’albero su viale Giacomo Licari, mentre il Centro Polivalente ospiterà eventi fino al 4 gennaio. Un cartellone pensato per vivere insieme la magia del Natale, tra tradizioni, comunità e condivisione. Il programma completo è disponibile su facebook.com/petrosinopaginaistituzionale.

MAZARA DEL VALLO - Domenica 7 dicembre, al Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo, torna POPit! for Christmas, seconda edizione dell’evento dedicato alla cultura pop, ai giochi e alla creatività. La manifestazione, organizzata da La Taverna dei Giochi con l’Associazione HIC E.t.s. e il patrocinio del Comune, propone giochi da tavolo e di ruolo con i Phantasya Project, un workshop di fumetto curato da Vito Rallo e attività a tema giapponese con Sicilia Giappone e Il Pensiero Storico. L’iniziativa animerà per l’intera giornata lo storico Collegio dei Gesuiti. Ingresso gratuito.

MARSALA - Tutto pronto per la rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo” organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta con il patrocinio del Comune di Marsala, che quest’anno diventa maggiorenne e compie 18 anni. La kermesse - che come da tradizione si tiene al Teatro Impero - abbraccia tutti i gusti artistici, dal jazz al cabaret, dalla commedia ai monologhi contro la mafia. Si inizia domenica 7 dicembre 2025 con una grande apertura alle ore 18: “C’era una volta Rosanna. E c’è ancora in Nino Buonocore – In Jazz Live” del cantautore e musicista. Per assistere all’intera rassegna è possibile acquistare un abbonamento: prima poltrona 125 euro o seconda poltrona 110 euro + d.p. E’ possibile acquistare anche un abbonamento da 5 spettacoli o i singoli eventi. E’ consentito l’acquisto on line anche con App 18 e Carta del docente. Info e prevendita presso l’agenzia I viaggi dello Stagnone di via dei Mille e la Tabaccheria Fischietti in via G. Garibaldi. Biglietti anche on line su Liveticket. Per info chiamare i numeri: 320.8011864 – 338.2615790.



