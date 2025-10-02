Shigeru Ban in Sicilia: lectio magistralis di un maestro dell'architettura mondiale

02/10/2025 16:39:00

Domani 3 ottobre 2025 l’Auditorium dell’Università Kore di Enna ospiterà un evento di rilevanza internazionale: la lectio magistralis di Shigeru Ban, tra i più grandi architetti viventi, vincitore del Premio Pritzker 2014, del Praemium Imperiale 2024 e consulente dell’UNHCR.

Ban, noto per l’uso innovativo di materiali poveri come legno, carta e cartone riciclato, ha ridefinito l’idea di architettura sostenibile con opere che spaziano da grandi musei e padiglioni internazionali a strutture emergenziali per rifugiati e vittime di disastri naturali. La sua ricerca coniuga eccellenza progettuale, etica e responsabilità sociale: dai rifugi post-terremoto in Giappone e in Turchia fino a progetti per ospedali in Ucraina, le sue architetture hanno offerto soluzioni concrete a comunità colpite da tragedie.

Allievo di Arata Isozaki, Ban ha iniziato la sua carriera negli anni ’80, distinguendosi per l’uso dei tubi di cartone, divenuti cifra del suo pensiero architettonico. Oggi il suo studio ha sedi a Tokyo, Parigi e New York e firma opere di respiro globale, dal Centre Pompidou di Metz al Museo della città di Toyota, fino al nuovo padiglione per l’Expo di Osaka 2025.

Per la prima volta in un ateneo italiano, il Maestro giapponese presenterà i suoi più recenti lavori, tra cui il grattacielo multifunzionale in costruzione a Tirana e nuove ricerche sull’impiego del legno e del cartone in progetti monumentali.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica non solo per studenti e professionisti, ma per l’intera comunità siciliana: un’occasione per porre Enna e la sua università al centro del dibattito culturale e architettonico internazionale.



