Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
02/10/2025 16:39:00

Shigeru Ban in Sicilia: lectio magistralis di un maestro dell'architettura mondiale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/1759416173-0-shigeru-ban-in-sicilia-lectio-magistralis-di-un-maestro-dell-architettura-mondiale.jpg

Domani 3 ottobre 2025 l’Auditorium dell’Università Kore di Enna ospiterà un evento di rilevanza internazionale: la lectio magistralis di Shigeru Ban, tra i più grandi architetti viventi, vincitore del Premio Pritzker 2014, del Praemium Imperiale 2024 e consulente dell’UNHCR.

 

Ban, noto per l’uso innovativo di materiali poveri come legno, carta e cartone riciclato, ha ridefinito l’idea di architettura sostenibile con opere che spaziano da grandi musei e padiglioni internazionali a strutture emergenziali per rifugiati e vittime di disastri naturali. La sua ricerca coniuga eccellenza progettuale, etica e responsabilità sociale: dai rifugi post-terremoto in Giappone e in Turchia fino a progetti per ospedali in Ucraina, le sue architetture hanno offerto soluzioni concrete a comunità colpite da tragedie.

Allievo di Arata Isozaki, Ban ha iniziato la sua carriera negli anni ’80, distinguendosi per l’uso dei tubi di cartone, divenuti cifra del suo pensiero architettonico. Oggi il suo studio ha sedi a Tokyo, Parigi e New York e firma opere di respiro globale, dal Centre Pompidou di Metz al Museo della città di Toyota, fino al nuovo padiglione per l’Expo di Osaka 2025.

 

Per la prima volta in un ateneo italiano, il Maestro giapponese presenterà i suoi più recenti lavori, tra cui il grattacielo multifunzionale in costruzione a Tirana e nuove ricerche sull’impiego del legno e del cartone in progetti monumentali.

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica non solo per studenti e professionisti, ma per l’intera comunità siciliana: un’occasione per porre Enna e la sua università al centro del dibattito culturale e architettonico internazionale.



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...