Mazara e l'Asp di Trapani celebrano la Giornata Mondiale della Salute Mentale

02/10/2025 17:10:00

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale 2025, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, attraverso il Dipartimento di Salute Mentale, ha organizzato una serie di eventi che coinvolgeranno l’intero territorio trapanese. Nella città di Mazara del Vallo, con il patrocinio del Comune, il cuore delle celebrazioni sarà rappresentato da un convegno di due giornate, in programma il 7 e l’8 ottobre presso la “Sala La Bruna” del Collegio dei Gesuiti, in Piazza Plebiscito.

Il titolo scelto per il convegno, “Disagio psichico, trasformare la consapevolezza in azione”, mette in evidenza la volontà di affrontare i temi legati alla salute mentale con un approccio scientifico, sociale e umano.

L’apertura dei lavori, il 7 ottobre alle ore 9:00, sarà affidata ai saluti istituzionali del Commissario Straordinario dell’Asp di Trapani, Dott.ssa Stefania Pulvirenti, del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, Dr. Gaetano Vivona, della Direttrice MDSM Marsala-Mazara, Dott.ssa Tiziana Nicolazzo, e delle autorità civili, religiose e scolastiche del territorio, insieme ai rappresentanti delle cooperative sociali attive nel settore.

Tra i temi che saranno trattati nelle due giornate: le potenzialità dell’ipnosi in psicoterapia, con contributi in collegamento da Torino; il disturbo narcisistico di personalità, i disturbi bipolare e depressivo, le dipendenze; l’evoluzione dell’assistenza psichiatrica e il ruolo del corpo nella manifestazione del disagio psichico; le nuove prospettive di riabilitazione e autorealizzazione; lo stigma e il valore della relazione interpersonale; il contributo delle arti e della creatività nei percorsi terapeutici.

Interverranno psichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori e operatori del terzo settore, in un ricco programma che prevede momenti di confronto e dibattito aperti ai professionisti e alla cittadinanza.

Oltre al convegno, il programma delle manifestazioni a Mazara del Vallo – che sarà reso noto integralmente domani – prevede altre iniziative culturali e sociali. Tra queste:

l’8 ottobre una proiezione al Teatro Garibaldi riservata alle scolaresche;

una proiezione al riservata alle scolaresche; il 10 ottobre, giornata ufficiale dedicata alla salute mentale, una marcia cittadina che culminerà con l’inaugurazione di un murale realizzato dall’artista Piero Barbera.

La “Giornata mondiale della salute mentale” rappresenta un’occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del benessere psicologico e per combattere lo stigma che ancora oggi accompagna i disturbi psichici.



