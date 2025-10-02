Favignana: il generale dei Carabinieri Del Monaco in visita alla stazione dell'isola

02/10/2025 14:00:00

Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, ha fatto visita alla Stazione dei Carabinieri di Favignana, incontrando una rappresentanza dei militari in servizio nelle isole Egadi, tra cui gli uomini della locale Stazione e dell’unità navale CC 405.

Nel corso dell’incontro, il Generale Del Monaco ha espresso vivo apprezzamento per l’impegno quotidiano dei Carabinieri sul territorio, sottolineando non solo i risultati operativi raggiunti ma anche la costante attività di vicinanza alla popolazione e di attenzione alle problematiche locali. Ha invitato i militari a proseguire con serenità e determinazione nell’adempimento dei compiti istituzionali, ribadendo il ruolo dell’Arma come punto di riferimento fondamentale per le comunità delle isole minori.

Particolare rilievo è stato dato dal Generale all’importanza della prossimità con i cittadini, che deve tradursi in ascolto, disponibilità e orgoglio di appartenenza all’Arma.

La visita è proseguita a Marettimo, presso il "Posto Fisso", dove i Carabinieri garantiscono la presenza continuativa durante la stagione estiva, assicurando un presidio costante a tutela di residenti e turisti. Il Generale Del Monaco era accompagnato dal Comandante Provinciale e dal Comandante della Compagnia di Trapani.



