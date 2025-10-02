Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni
02/10/2025 22:00:00

Nuovi ispettori di Polizia: cinque alla Questura, tre a Marsala e uno a Castelvetrano

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/1759435583-0-nuovi-ispettori-di-polizia-cinque-alla-questura-tre-a-marsala-e-uno-a-castelvetrano.jpg

Ieri mattina il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha ricevuto ufficialmente nove nuovi appartenenti al ruolo degli ispettori di Polizia, recentemente destinati alla provincia.

 

In particolare, cinque ispettori prenderanno servizio presso la Questura di Trapani, tre saranno assegnati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala e uno al Commissariato di Castelvetrano.

 

I neo arrivati provengono da diverse regioni del Paese e portano con sé un bagaglio di esperienze maturate in precedenti incarichi ricoperti nelle Questure e negli uffici delle Specialità della Polizia di Stato.

 

L’inserimento del nuovo personale rientra in un più ampio progetto voluto dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, finalizzato a potenziare l’attività di controllo del territorio in quelle aree considerate particolarmente sensibili. Una scelta strategica che conferma il ruolo determinante della presenza delle Forze dell’Ordine nel contrasto alla criminalità organizzata e diffusa. I nuovi ispettori andranno a ricoprire diversi incarichi nelle articolazioni della Questura e dei Commissariati della provincia. 



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...