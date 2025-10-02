Nuovi ispettori di Polizia: cinque alla Questura, tre a Marsala e uno a Castelvetrano

Castelvetrano: la Questura celebra il Patrono della Polizia San Michele Arcangelo

Ieri la Questura di Trapani ha celebrato il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con una cerimonia che ha avuto luogo nella suggestiva Chiesa Madre di Santa Maria Assunta di Castelvetrano. La messa, iniziata alle 10:00, è stata...