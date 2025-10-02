Nuovi ispettori di Polizia: cinque alla Questura, tre a Marsala e uno a Castelvetrano

Ieri mattina il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha ricevuto ufficialmente nove nuovi appartenenti al ruolo degli ispettori di Polizia, recentemente destinati alla provincia.
In particolare, cinque ispettori prenderanno servizio presso la Questura di Trapani, tre saranno assegnati al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marsala e uno al Commissariato di Castelvetrano.
I neo arrivati provengono da diverse regioni del Paese e portano con sé un bagaglio di esperienze maturate in precedenti incarichi ricoperti nelle Questure e negli uffici delle Specialità della Polizia di Stato.
L’inserimento del nuovo personale rientra in un più ampio progetto voluto dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, finalizzato a potenziare l’attività di controllo del territorio in quelle aree considerate particolarmente sensibili. Una scelta strategica che conferma il ruolo determinante della presenza delle Forze dell’Ordine nel contrasto alla criminalità organizzata e diffusa. I nuovi ispettori andranno a ricoprire diversi incarichi nelle articolazioni della Questura e dei Commissariati della provincia.