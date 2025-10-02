Marsala: oggi l'incontro con Adelmo Cervi

02/10/2025 11:15:00

Giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 18.30, presso ‘U Giardino di Assud a Marsala, il Circolo del Partito Democratico e l’ANPI di Marsala organizzano un incontro speciale con Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti nel 1943 e simbolo della Resistenza italiana.

L’appuntamento rappresenta un momento di memoria condivisa e riflessione collettiva sul valore dell’antifascismo e sulla trasmissione dei suoi ideali alle nuove generazioni. Adelmo Cervi, instancabile testimone della storia della sua famiglia e della lotta partigiana, porterà la sua voce e la sua esperienza diretta, raccontando vicende che hanno segnato la storia del nostro Paese.

A seguire, la serata proseguirà con la tradizionale “Pastasciutta antifascista”, un’iniziativa conviviale che si rifà alla celebre pastasciutta offerta dai fratelli Cervi a Campegine il 25 luglio 1943, quando, alla notizia della caduta del regime fascista, decisero di condividere la gioia della libertà con tutto il paese.



