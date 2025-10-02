Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
02/10/2025 11:15:00

Marsala: oggi l'incontro con Adelmo Cervi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/1759396664-0-marsala-oggi-l-incontro-con-adelmo-cervi.jpg

 

Giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 18.30, presso ‘U Giardino di Assud a Marsala, il Circolo del Partito Democratico e l’ANPI di Marsala organizzano un incontro speciale con Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli Cervi fucilati dai fascisti nel 1943 e simbolo della Resistenza italiana.

 

L’appuntamento rappresenta un momento di memoria condivisa e riflessione collettiva sul valore dell’antifascismo e sulla trasmissione dei suoi ideali alle nuove generazioni. Adelmo Cervi, instancabile testimone della storia della sua famiglia e della lotta partigiana, porterà la sua voce e la sua esperienza diretta, raccontando vicende che hanno segnato la storia del nostro Paese.

 

A seguire, la serata proseguirà con la tradizionale “Pastasciutta antifascista”, un’iniziativa conviviale che si rifà alla celebre pastasciutta offerta dai fratelli Cervi a Campegine il 25 luglio 1943, quando, alla notizia della caduta del regime fascista, decisero di condividere la gioia della libertà con tutto il paese.

 



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...

Politica | 2025-10-02 11:15:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/1759396664-0-marsala-oggi-l-incontro-con-adelmo-cervi.jpg

Marsala: oggi l'incontro con Adelmo Cervi

 Giovedì 2 ottobre 2025, alle ore 18.30, presso ‘U Giardino di Assud a Marsala, il Circolo del Partito Democratico e l’ANPI di Marsala organizzano un incontro speciale con Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...