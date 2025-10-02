Mazara: la comunità parrocchiale di San Pietro accoglie il nuovo parroco Francesco Fiorino

La Comunità Parrocchiale di San Pietro di Mazara del Vallo accoglie l’ingresso del nuovo Parroco, Don Francesco Fiorino. L’accoglienza ufficiale avverrà durante la solenne Celebrazione Eucaristica, che sarà presieduta da S.E. Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi, nella serata di venerdì 4 ottobre alle ore 18.00, presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro.
L’arrivo di un nuovo parroco rappresenta sempre una tappa importante nella vita di una comunità. È un momento di rinnovata speranza e di condivisione fraterna, in cui si intrecciano la gratitudine per il cammino percorso e l’attesa per le nuove pagine di vita pastorale che si aprono.
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio per gli Affari Economici si uniscono all’intera comunità nel rivolgere a tutti i fedeli l'invito a partecipare a questa celebrazione.