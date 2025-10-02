Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
02/10/2025 21:31:00

Marsala, il Liceo Pascasino - Giovanni XXIII sigla la convenzione con l'Ordine dei Medici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-10-2025/marsala-il-liceo-pascasino-giovanni-xxiii-sigla-la-convenzione-con-l-ordine-dei-medici-450.jpg

Una giornata importante per il Liceo Pascasino–Giovanni XXIII di Marsala: è stata siglata la nuova convenzione con l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per per il percorso nazionale di “Biologia con curvatura biomedica” al Liceo Classico.

L’intesa, firmata oggi, rinnova una collaborazione che porterà gli studenti delle classi terze ad affrontare un percorso triennale di orientamento e formazione nel campo delle scienze biomediche, pensato per chi desidera avvicinarsi alla facoltà di Medicina o alle altre discipline sanitarie.

«Grazie di cuore al dottor Filippo Mangiapane, presidente dell’Ordine dei Medici, e a tutto l’Ordine per il proficuo rapporto di collaborazione instaurato – ha commentato la dirigente scolastica Anna Maria Angileri – e un ringraziamento particolare alle professoresse Catia Tumbarello e Valeria Trapani per la dedizione con cui curano questo percorso».

Il progetto, unico nel suo genere prevede 50 ore annuali di attività extra-curriculari (per un totale di 150 ore nel triennio), così suddivise:

  • 20 ore con i docenti di Scienze del Liceo;
  • 20 ore tenute dai medici dell’Ordine provinciale;
  • 10 ore “sul campo”, con esperienze in ospedali, laboratori e strutture sanitarie.

Ogni bimestre verrà affrontato un nucleo tematico specifico – dai tessuti al sangue, dalla circolazione al sistema muscolare e alle relative patologie.

Un percorso che, alla fine del triennio, consentirà ai ragazzi di consolidare le proprie competenze in Biologia e presentarsi con maggiore preparazione alle facoltà universitarie di area medica.

La firma della convenzione è stata anche occasione per un incontro informativo nell’Aula Magna del Liceo Classico di via Lombardi, rivolto a studenti e famiglie. La dirigente Angileri, insieme alle docenti referenti Antonina Ingrassia, Caterina Tumbarello e Valeria Trapani, ha illustrato obiettivi, modalità e opportunità di un progetto che rafforza il legame tra scuola e territorio e rappresenta un importante investimento sul futuro dei giovani marsalesi.



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...