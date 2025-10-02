Marsala, il Liceo Pascasino - Giovanni XXIII sigla la convenzione con l'Ordine dei Medici
Una giornata importante per il Liceo Pascasino–Giovanni XXIII di Marsala: è stata siglata la nuova convenzione con l’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri per per il percorso nazionale di “Biologia con curvatura biomedica” al Liceo Classico.
L’intesa, firmata oggi, rinnova una collaborazione che porterà gli studenti delle classi terze ad affrontare un percorso triennale di orientamento e formazione nel campo delle scienze biomediche, pensato per chi desidera avvicinarsi alla facoltà di Medicina o alle altre discipline sanitarie.
«Grazie di cuore al dottor Filippo Mangiapane, presidente dell’Ordine dei Medici, e a tutto l’Ordine per il proficuo rapporto di collaborazione instaurato – ha commentato la dirigente scolastica Anna Maria Angileri – e un ringraziamento particolare alle professoresse Catia Tumbarello e Valeria Trapani per la dedizione con cui curano questo percorso».
Il progetto, unico nel suo genere prevede 50 ore annuali di attività extra-curriculari (per un totale di 150 ore nel triennio), così suddivise:
20 ore con i docenti di Scienze del Liceo;
20 ore tenute dai medici dell’Ordine provinciale;
10 ore “sul campo”, con esperienze in ospedali, laboratori e strutture sanitarie.
Ogni bimestre verrà affrontato un nucleo tematico specifico – dai tessuti al sangue, dalla circolazione al sistema muscolare e alle relative patologie.
Un percorso che, alla fine del triennio, consentirà ai ragazzi di consolidare le proprie competenze in Biologia e presentarsi con maggiore preparazione alle facoltà universitarie di area medica.
La firma della convenzione è stata anche occasione per un incontro informativo nell’Aula Magna del Liceo Classico di via Lombardi, rivolto a studenti e famiglie. La dirigente Angileri, insieme alle docenti referenti Antonina Ingrassia, Caterina Tumbarello e Valeria Trapani, ha illustrato obiettivi, modalità e opportunità di un progetto che rafforza il legame tra scuola e territorio e rappresenta un importante investimento sul futuro dei giovani marsalesi.
