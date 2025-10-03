3 Ottobre: sciopero per Gaza, barche fermate, Hamas e il piano di Trump
E' il 3 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• Oggi c’è lo sciopero generale per Gaza. «Illegittimo» secondo il Garante • Ieri ci sono state manifestazioni in tutt’Italia per Gaza. Bloccate le stazioni, qualche scontro (a Bologna e Torino)
• Le barche della Flotilla sono state fermate e gli attivisti arrestati (dovrebbero venire rimpatriati lunedì). Tutte, tranne una: la barca Marinette. Intanto dalla Turchia è partita una seconda spedizione: 45 barche che dovrebbero arrivare a Gaza in 72 ore • Il sì di Hamas al piano di Trump potrebbe arrivare oggi, o comunque non oltre il fine settimana • Il parlamento ha approvato le due risoluzioni della maggioranza per Gaza. Pd, M5s e Avs hanno detto no al riconoscimento condizionato della Palestina: «Va fatto subito e senza condizioni» • Un terrorista siriano ha assaltato la sinagoga di Manchester. Ha ucciso due persone e ne ha ferite gravemente quattro prima di essere a sua volta ucciso dalla polizia • Shutdown, Trump congela fondi per 26 miliardi di dollari destinati agli Stati democratici. E il ministro del Bilancio Vought prepara nuovi tagli • Per la prima volta l’americano Leone XIV è intervenuto sulla politica Usa e ha indirettamente attaccato Trump su pena di morte e migranti • Putin ha detto che la Nato sta attaccando la Russia. Per il segretario dell’alleanza atlantica Rutte «i missili russi potrebbero colpire Roma» • L’aeroporto di Monaco ha chiuso per droni sospetti • La riunione di Copenhagen s’è conclusa con un nulla di fatto. L’unica cosa sulla quale tutti i Paesi Ue hanno concordato è che bisogna prepararsi alla guerra • Oggi e domani si vota in Repubblica Ceca. Nei sondaggi è in vantaggio Andrej Babiš, miliardario euroscettico amico di Putin e Orbán • Due steward di Air Malta si sono comprati «piscine, pannelli solari, pavimenti, giardini, auto» truffando i passeggeri e contrabbandando sigarette, profumi e alcolici rubati dagli aerei • Il Tennessee ha condannato a morte una donna per la prima volta in 200 anni. E il Texas sta per giustiziare un uomo che forse è innocente • Il nuovo cda di Mediobanca verrà ufficializzato oggi. Mps presenterà una rosa con 11 candidati • In Sardegna è stato inaugurato il primo impianto in Italia per la produzione di idrogeno verde collegato direttamente con la rete di distribuzione cittadina • Sedici genitori hanno avviato una class action contro Meta e TikTok, la prima in Italia. Chiedono di vietare l’accesso ai minori di 14 anni e di fermare gli algoritmi che creano dipendenza • È arrivato Amazon Haul, il negozio con prezzi bassi di Bezos. Un «tutto a meno di 20 euro» online. E il cinese Shein aprirà a Parigi i suoi primi negozi • Dal 31 dicembre 2025 in Danimarca i postini non consegneranno più lettere o cartoline perché farlo costa troppo (circa 4 euro a spedizione) • In Marocco ci sono stati 400 arresti e 3 morti tra i giovani scesi in strada a protestare (il 70 per cento ha meno di 18 anni) • Nel fine settimana ci sono la Leopolda di Matteo Renzi, la Festa dell’amicizia di Totò Cuffaro e la conferenza di preparazione del Remigration Summit 2026 con Vannacci • Ancora dispersa la mamma di tre figli travolta mercoledì mattina dalle acque di un nubifragio dell’agrigentino • Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai per giusta causa. A giugno era stato condannato in primo grado per stalking e lesioni ai danni di una sua ex • L’ex procuratore Mario Venditti, indagato per corruzione nel caso Garlasco, ha presentato ricorso. Per l’avvocato Carlo Taormina Stasi ha ucciso Poggi perché aveva una relazione con Sempio • Il trapper Daytona KK è stato fermato con un chilo di droga in auto. In casa ne aveva altri cinque • All’aeroporto di Orio al Serio una nigeriana di 46 anni è stata arrestata. Nello stomaco trasportava 120 ovuli di eroina • La copertina di Nevermind dei Nirvana, con il bambino nudo che nuota, non è pedopornografia. Lo ha deciso un giudice • Dopo Stefano De Martino, anche Michele Criscitiello di SportItalia è stato derubato di un Rolex da 70 mila euro con il trucco dello specchietto • Polemiche perché Roberto Benigni è stato beccato da un fan a Roma alla guida di una Smart senza cintura mentre parlava al telefono • In Europa league la Roma fallisce tre volte lo stesso rigore e perde 1-0 con il Lille. Il Bologna pareggia 1 a 1 con il Friburgo. La Fiorentina ha battuto il Sigma Olomouc 2 a 0 • Al Master 1000 di Shanghai Arnaldi torna a vincere. Ha battuto Sakamoto. Oggi scendono in campo Bellucci, Nardi e Cobolli. A Pechino Paolini è stata eliminata ai quarti da Anisimova • Shanghai omaggia Sinner con una statua che lo raffigura in versione guerriero dell’esercito di terracotta (ma sempre con la racchetta in mano) • Agli Europei di ciclismo, la staffetta mista azzurra ha vinto l’argento • Al Gp di Singapore, per la prima volta, i piloti di F1 potranno indossare le tute refrigeranti • Gli attori di Broadway sono pronti a scioperare in massa per ottenere l’assicurazione sanitaria. A rischio 30 spettacoli • Sono morti il senzatetto di Sanremo Federico Bevilacqua, la regista ungherese Judit Elek (88 anni), il team principal Ferrari Claudio Lombardi (83), l’artista giappo-tedesca Takako Saito (96)
Titoli Corriere della Sera: Flotilla, è scontro sullo sciopero la Repubblica: Meloni contro lo sciopero La Stampa: Flotilla, Meloni attacca / ma non ferma lo sciopero Il Sole 24 Ore: Deficit al 3%, 12 miliardi per la Difesa Avvenire: Torna la politica Il Messaggero: Flotilla, scontro sullo sciopero Il Giornale: xxx Leggo: Cortei e sciopero l’Italia si ferma Qn: Flotilla, dilaga la protesta / Treni bloccati e scontri Il Fatto: Israele, assalto fuorilegge / «Ci negano gli avvocati» Libero: Arriva il circo pro-Pal La Verità: La sinistra snobba la pace / E Landini ci rovina la vita Il Mattino: Flotilla, scontro sullo sciopero il Quotidiano del Sud: La Flotilla ferma l’Italia il manifesto: Non / si arresta Domani: Gaza e Flotilla, l’Italia si schiera / Uno sciopero contro l’indifferenza
A Trapani il pesce è identità, cultura, memoria. Qui la freschezza è sempre stata una regola non scritta, un valore tramandato da generazioni. Per questo parlare di surgelati può sembrare una sfida. Eppure chi entra da...
Continuano senza sosta le ricerche di Marianna Bello, la 38enne scomparsa ieri a Favara dopo essere stata travolta dal nubifragio che ha colpito la zona. Durante le operazioni di perlustrazione, nel vallone che conduce al depuratore è...
I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese
68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...
Nuova emergenza idrica a Trapani. Un blackout elettrico ha messo fuori uso tutti i 17 pozzi di Bresciana, svuotando le vasche di accumulo e fermando la distribuzione. Il 18° pozzo, appena attivato, non è ancora utilizzabile perché...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...