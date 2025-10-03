3 Ottobre: sciopero per Gaza, barche fermate, Hamas e il piano di Trump

03/10/2025 07:05:00

E' il 3 Ottobre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Oggi c’è lo sciopero generale per Gaza. «Illegittimo» secondo il Garante

• Ieri ci sono state manifestazioni in tutt’Italia per Gaza. Bloccate le stazioni, qualche scontro (a Bologna e Torino)



• Le barche della Flotilla sono state fermate e gli attivisti arrestati (dovrebbero venire rimpatriati lunedì). Tutte, tranne una: la barca Marinette. Intanto dalla Turchia è partita una seconda spedizione: 45 barche che dovrebbero arrivare a Gaza in 72 ore

• Il sì di Hamas al piano di Trump potrebbe arrivare oggi, o comunque non oltre il fine settimana

• Il parlamento ha approvato le due risoluzioni della maggioranza per Gaza. Pd, M5s e Avs hanno detto no al riconoscimento condizionato della Palestina: «Va fatto subito e senza condizioni»

• Un terrorista siriano ha assaltato la sinagoga di Manchester. Ha ucciso due persone e ne ha ferite gravemente quattro prima di essere a sua volta ucciso dalla polizia

• Shutdown, Trump congela fondi per 26 miliardi di dollari destinati agli Stati democratici. E il ministro del Bilancio Vought prepara nuovi tagli

• Per la prima volta l’americano Leone XIV è intervenuto sulla politica Usa e ha indirettamente attaccato Trump su pena di morte e migranti

• Putin ha detto che la Nato sta attaccando la Russia. Per il segretario dell’alleanza atlantica Rutte «i missili russi potrebbero colpire Roma»

• L’aeroporto di Monaco ha chiuso per droni sospetti

• La riunione di Copenhagen s’è conclusa con un nulla di fatto. L’unica cosa sulla quale tutti i Paesi Ue hanno concordato è che bisogna prepararsi alla guerra

• Oggi e domani si vota in Repubblica Ceca. Nei sondaggi è in vantaggio Andrej Babiš, miliardario euroscettico amico di Putin e Orbán

• Due steward di Air Malta si sono comprati «piscine, pannelli solari, pavimenti, giardini, auto» truffando i passeggeri e contrabbandando sigarette, profumi e alcolici rubati dagli aerei

• Il Tennessee ha condannato a morte una donna per la prima volta in 200 anni. E il Texas sta per giustiziare un uomo che forse è innocente

• Il nuovo cda di Mediobanca verrà ufficializzato oggi. Mps presenterà una rosa con 11 candidati

• In Sardegna è stato inaugurato il primo impianto in Italia per la produzione di idrogeno verde collegato direttamente con la rete di distribuzione cittadina

• Sedici genitori hanno avviato una class action contro Meta e TikTok, la prima in Italia. Chiedono di vietare l’accesso ai minori di 14 anni e di fermare gli algoritmi che creano dipendenza

• È arrivato Amazon Haul, il negozio con prezzi bassi di Bezos. Un «tutto a meno di 20 euro» online. E il cinese Shein aprirà a Parigi i suoi primi negozi

• Dal 31 dicembre 2025 in Danimarca i postini non consegneranno più lettere o cartoline perché farlo costa troppo (circa 4 euro a spedizione)

• In Marocco ci sono stati 400 arresti e 3 morti tra i giovani scesi in strada a protestare (il 70 per cento ha meno di 18 anni)

• Nel fine settimana ci sono la Leopolda di Matteo Renzi, la Festa dell’amicizia di Totò Cuffaro e la conferenza di preparazione del Remigration Summit 2026 con Vannacci

• Ancora dispersa la mamma di tre figli travolta mercoledì mattina dalle acque di un nubifragio dell’agrigentino

• Enrico Varriale è stato licenziato dalla Rai per giusta causa. A giugno era stato condannato in primo grado per stalking e lesioni ai danni di una sua ex

• L’ex procuratore Mario Venditti, indagato per corruzione nel caso Garlasco, ha presentato ricorso. Per l’avvocato Carlo Taormina Stasi ha ucciso Poggi perché aveva una relazione con Sempio

• Il trapper Daytona KK è stato fermato con un chilo di droga in auto. In casa ne aveva altri cinque

• All’aeroporto di Orio al Serio una nigeriana di 46 anni è stata arrestata. Nello stomaco trasportava 120 ovuli di eroina

• La copertina di Nevermind dei Nirvana, con il bambino nudo che nuota, non è pedopornografia. Lo ha deciso un giudice

• Dopo Stefano De Martino, anche Michele Criscitiello di SportItalia è stato derubato di un Rolex da 70 mila euro con il trucco dello specchietto

• Polemiche perché Roberto Benigni è stato beccato da un fan a Roma alla guida di una Smart senza cintura mentre parlava al telefono

• In Europa league la Roma fallisce tre volte lo stesso rigore e perde 1-0 con il Lille. Il Bologna pareggia 1 a 1 con il Friburgo. La Fiorentina ha battuto il Sigma Olomouc 2 a 0

• Al Master 1000 di Shanghai Arnaldi torna a vincere. Ha battuto Sakamoto. Oggi scendono in campo Bellucci, Nardi e Cobolli. A Pechino Paolini è stata eliminata ai quarti da Anisimova

• Shanghai omaggia Sinner con una statua che lo raffigura in versione guerriero dell’esercito di terracotta (ma sempre con la racchetta in mano)

• Agli Europei di ciclismo, la staffetta mista azzurra ha vinto l’argento

• Al Gp di Singapore, per la prima volta, i piloti di F1 potranno indossare le tute refrigeranti

• Gli attori di Broadway sono pronti a scioperare in massa per ottenere l’assicurazione sanitaria. A rischio 30 spettacoli

• Sono morti il senzatetto di Sanremo Federico Bevilacqua, la regista ungherese Judit Elek (88 anni), il team principal Ferrari Claudio Lombardi (83), l’artista giappo-tedesca Takako Saito (96)



Titoli

Corriere della Sera: Flotilla, è scontro sullo sciopero

la Repubblica: Meloni contro lo sciopero

La Stampa: Flotilla, Meloni attacca / ma non ferma lo sciopero

Il Sole 24 Ore: Deficit al 3%, 12 miliardi per la Difesa

Avvenire: Torna la politica

Il Messaggero: Flotilla, scontro sullo sciopero

Il Giornale: xxx

Leggo: Cortei e sciopero l’Italia si ferma

Qn: Flotilla, dilaga la protesta / Treni bloccati e scontri

Il Fatto: Israele, assalto fuorilegge / «Ci negano gli avvocati»

Libero: Arriva il circo pro-Pal

La Verità: La sinistra snobba la pace / E Landini ci rovina la vita

Il Mattino: Flotilla, scontro sullo sciopero

il Quotidiano del Sud: La Flotilla ferma l’Italia

il manifesto: Non / si arresta

Domani: Gaza e Flotilla, l’Italia si schiera / Uno sciopero contro l’indifferenza



