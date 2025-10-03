Alcamo. Crack in auto, arrestato un giovane. Non si ferma all'alt: denunciato

03/10/2025 11:57:00

Controlli straordinari dei Carabinieri ad Alcamo. Nel corso di un servizio coordinato con il Reparto Operativo di Trapani, disposto dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono scattati un arresto e una denuncia.

Un giovane di 23 anni è stato arrestato per detenzione di droga. Fermato su strada, è stato trovato con 12 dosi di crack già pronte per lo spaccio. La perquisizione in casa ha portato al sequestro di altri 30 grammi della stessa sostanza, oltre a materiale per il confezionamento. Dopo l’udienza di convalida, per lui è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con divieto di uscire di notte.

Nell’ambito dello stesso servizio, un 32enne di Alcamo è stato denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Non si è fermato a un posto di blocco, ha urtato l’auto dei Carabinieri per darsi alla fuga, ma è stato rintracciato poco dopo.

L’attività rientra in una serie di controlli straordinari avviati nella zona per rafforzare la sicurezza e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.



