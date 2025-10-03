Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
03/10/2025 11:57:00

Alcamo. Crack in auto, arrestato un giovane. Non si ferma all'alt: denunciato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2025/1759485559-0-alcamo-crack-in-auto-arrestato-un-giovane-non-si-ferma-all-alt-denunciato.jpg

Controlli straordinari dei Carabinieri ad Alcamo. Nel corso di un servizio coordinato con il Reparto Operativo di Trapani, disposto dopo il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono scattati un arresto e una denuncia.

 

Un giovane di 23 anni è stato arrestato per detenzione di droga. Fermato su strada, è stato trovato con 12 dosi di crack già pronte per lo spaccio. La perquisizione in casa ha portato al sequestro di altri 30 grammi della stessa sostanza, oltre a materiale per il confezionamento. Dopo l’udienza di convalida, per lui è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con divieto di uscire di notte.

Nell’ambito dello stesso servizio, un 32enne di Alcamo è stato denunciato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Non si è fermato a un posto di blocco, ha urtato l’auto dei Carabinieri per darsi alla fuga, ma è stato rintracciato poco dopo.

L’attività rientra in una serie di controlli straordinari avviati nella zona per rafforzare la sicurezza e contrastare fenomeni di illegalità diffusa.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...