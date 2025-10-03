Tragedia sullo Stretto: camionista ha un malore e muore a bordo di un traghetto

03/10/2025 07:39:00

Un malore improvviso è costato la vita a Salvatore Saraò, camionista 61enne di Milazzo, deceduto questa mattina durante la traversata dello Stretto di Messina.

L’uomo, originario del quartiere Grazia, si trovava a bordo della nave “Pietro Mondello”, partita da Villa San Giovanni alle 6.40 e diretta a Messina. Secondo le prime ricostruzioni, Saraò sarebbe stato colpito da un infarto mentre si trovava al volante del suo tir. L’allarme è scattato quando, al momento dello sbarco, il mezzo da lui condotto è rimasto fermo, ostacolando la manovra degli altri veicoli.

Saraò lavorava da decenni per una nota azienda di trasporti con sede nella zona industriale di Giammoro e viaggiava spesso anche fuori dai confini nazionali. In questa occasione stava rientrando da Massafra, in Puglia, dopo aver trasportato la birra prodotta nello stabilimento locale per conto della ditta di Pace del Mela che gestisce la distribuzione della storica Birra Messina.

