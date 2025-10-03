Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
03/10/2025 11:06:00

Selinunte, nuove ricerche svelano la topografia e la vita quotidiana della città antica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2025/1759482409-0-selinunte-nuove-ricerche-svelano-la-topografia-e-la-vita-quotidiana-della-citta-antica.jpg

Un nuovo capitolo della storia di Selinunte si apre grazie alle ricerche archeologiche che hanno riportato alla luce dettagli inediti sulla vita della grande polis greca.

Domenica 5 ottobre, alle 17.00, il Baglio Florio del Parco archeologico di Selinunte ospiterà una conferenza dedicata agli ultimi ritrovamenti, promossa dal Parco in collaborazione con il Club per l’UNESCO e l’Archeoclub di Castelvetrano.

Le indagini hanno confermato che la città si estendeva fino a Galera Bagliazzo, dove è stata individuata la porta nord delle fortificazioni. Dopo la distruzione del 409 a.C. per mano dei Cartaginesi, i sopravvissuti furono costretti a ritirarsi sull’acropoli, più difendibile. Oggi, sulla collina di Manuzza, i resti delle abitazioni continuano a raccontare quel passato interrotto bruscamente. Proprio qui gli archeologi hanno fatto una scoperta sorprendente: una stanza che sembrava parte di una grande casa si è rivelata essere una cucina. Il crollo improvviso del tetto, causato da un incendio, ha sigillato gli oggetti al suo interno, consegnandoci un’istantanea della tragedia. Una testimonianza diretta del giorno in cui Selinunte fu distrutta, rimasta intatta per oltre duemila anni. 

A presentare i risultati saranno le archeologhe Linda Adorno e Melanie Jonasch dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma e della Freie Universität di Berlino. 

La serata si concluderà con un concerto per violino e pianoforte eseguito dal duo Teresa Clemente e Fabio Pecorella. L’ingresso è gratuito.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...