Marsala: lunedì uffici comuali Tari e Urp chiusi. Al via il censimento 2025

03/10/2025 16:01:00

Lunedì 6 ottobre gli uffici TARI (Tassa Rifiuti) e URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) del Comune di Marsala resteranno chiusi al pubblico per l’intera mattinata.

La chiusura è necessaria perché i dipendenti parteciperanno a un corso di formazione.

Gli uffici interessati si trovano a Palazzo Municipale, in via Garibaldi.

Al via il Censimento 2025 a Marsala - Da lunedì 6 ottobre prende il via il Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2025, promosso dall’ISTAT. Anche Marsala è coinvolta nell’iniziativa che raccoglie informazioni importanti sulla popolazione e sul territorio.

Saranno i Servizi Demografici del Comune a gestire le rilevazioni, tramite rilevatori muniti di tesserino identificativo che visiteranno le famiglie selezionate dall’ISTAT.

In caso di difficoltà, le famiglie potranno recarsi al Centro Comunale di Rilevazione in via Garibaldi, dove sarà possibile ricevere assistenza gratuita per compilare il questionario.



