Trapani, avvicendamenti in Procura

03/10/2025 18:49:00

Importanti novità alla Procura di Trapani. La quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto all’unanimità il giudice Stefano Luciani per l’incarico di procuratore aggiunto. Ora si attende la ratifica ufficiale del Csm.

Luciani, attualmente in servizio a Roma, andrà a ricoprire il posto lasciato vacante da Maurizio Agnello, trasferito a dirigere la Procura di Livorno. A Trapani sarà il nuovo braccio destro del procuratore Gabriele Paci, con il quale aveva già lavorato in passato. I due magistrati, infatti, si erano incrociati a Caltanissetta: Luciani come sostituto procuratore e Paci come aggiunto della Dda, poi reggente dell’ufficio.

Il nome di Stefano Luciani è legato ad alcune delle indagini più delicate degli ultimi anni. È stato tra i magistrati che hanno condotto le inchieste sul depistaggio della strage di Via D’Amelio, che portarono al processo Borsellino Quater. Ha inoltre guidato l’inchiesta sul cosiddetto “Sistema Montante”, che ha scosso politica e imprenditoria siciliana.

Intanto, sempre a Trapani, è tornato dopo sette anni trascorsi in Perù anche il pm Andrea Tarondo, che ha riassunto il suo posto di magistrato dopo un periodo “fuori ruolo”.



