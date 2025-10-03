Corte dei Conti bacchetta la Sicilia. Antoci interroga la Commissione Europea

03/10/2025 17:00:00

La gestione dell’acqua e del ciclo dei rifiuti in Sicilia torna al centro delle polemiche. Dopo le recenti deliberazioni della Corte dei conti regionale, che hanno certificato inefficienze croniche e strategie non idonee a superare le criticità, l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci ha presentato due interrogazioni parlamentari alla Commissione europea.

Secondo i magistrati contabili, l’Isola continua a violare obblighi comunitari, nonostante la disponibilità di ingenti fondi europei e del PNRR, già messi a disposizione per colmare ritardi storici. I rilievi sottolineano come, oltre alla cattiva gestione, i cittadini siciliani debbano subire i costi economici e sociali derivanti da un sistema inefficiente.

“È inaccettabile – ha dichiarato Antoci – che in Sicilia, nonostante miliardi di fondi europei e del PNRR, cittadini e imprese continuino a subire carenze idriche e un sistema dei rifiuti disfunzionale. Le delibere della Corte dei conti confermano che la Regione non rispetta le direttive europee, gestendo male le risorse e mettendo a rischio lo sviluppo e la credibilità delle istituzioni”.

L’eurodeputato ha chiesto ufficialmente alla Commissione quali misure correttive intenda imporre e quali strumenti di vigilanza intenda rafforzare. “Non è più tollerabile – ha concluso – che i siciliani continuino a pagare le conseguenze delle inefficienze di chi li governa”.



