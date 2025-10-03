Mazara: Forza Italia chiede più controlli al cimitero comunale

03/10/2025 21:45:00

Con una mozione depositata in Consiglio comunale, i consiglieri di Forza Italia Giorgio Randazzo, Michele Reina e Antonella Coronetta chiedono all’Amministrazione un impegno immediato e concreto contro i recenti episodi di vandalismo verificatisi al Cimitero comunale.

«È nostro dovere – sottolineano i consiglieri – garantire rispetto e decoro a un luogo sacro di memoria e tutelare le famiglie colpite, che non devono essere lasciate sole ad affrontare costi imprevisti».

La proposta presentata da Forza Italia prevede l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio destinato al ripristino delle lapidi e dei monumenti danneggiati, finanziato con una parte degli introiti derivanti dalla vendita dei loculi. Contestualmente, i consiglieri sollecitano la riattivazione della videosorveglianza e l’adozione di maggiori controlli e misure di prevenzione.

«La memoria dei nostri cari – concludono Randazzo, Reina e Coronetta – merita rispetto e protezione. Solo così sarà possibile restituire sicurezza e serenità ai cittadini».



