Trapani, Fratelli d’Italia 'strappa' la Commissione Sport a Tranchida

03/10/2025 18:00:00

Il Coordinamento comunale di Fratelli d’Italia Trapani ha espresso le proprie congratulazioni al consigliere comunale Nicola Lamia, eletto presidente della Quarta Commissione consiliare “Sport e Spettacolo”.

«Questa prestigiosa nomina rappresenta un riconoscimento del valore, della competenza e dell’impegno che Nicola Lamia ha dimostrato nel suo mandato consiliare», sottolineano dal partito. La commissione ha competenze in materia di sport, spettacolo, cultura, eventi pubblici e manifestazioni, oltre che nelle iniziative per valorizzare il territorio attraverso forme di intrattenimento e aggregazione.

Con questa elezione, Fratelli d’Italia rafforza la propria presenza nei ruoli chiave del Consiglio comunale, dopo la presidenza della Settima Commissione “Controllo e Garanzia” già affidata al consigliere Maurizio Miceli. «La doppia presenza testimonia la centralità che il nostro partito intende mantenere nella vita politica di Trapani e la fiducia riposta nei nostri rappresentanti», si legge nella nota.

Il coordinamento cittadino ha quindi ringraziato Lamia per «aver accettato l’incarico con senso di responsabilità e spirito costruttivo» e ha assicurato sostegno al nuovo presidente, con l’auspicio che la commissione possa «promuovere iniziative sportive e culturali capaci di coinvolgere la comunità e sostenere le associazioni del territorio».



