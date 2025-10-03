Sezioni
Cittadinanza

» Strade e traffico
03/10/2025 09:16:00

A29. Incidente a Fulgatore: disagi e traffico rallentato in autostrada verso Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2025/1759476125-0-a29-incidente-a-fulgatore-disagi-e-traffico-rallentato-in-autostrada-verso-trapani.jpg

Mattinata difficile lungo l’autostrada A29. A causa di un incidente, al momento ancora da chiarire nelle dinamiche, il traffico è bloccato in direzione Trapani all’altezza di Fulgatore. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorsi. Si registrano forti rallentamenti.

 

Non è l’unico disagio sulla tratta. Sempre lungo l’A29 vengono segnalati:

-animali morti allo svincolo per Cinisi, direzione Palermo, con conseguenti difficoltà di transito;

-lavori di manutenzione allo svincolo di Mazara del Vallo, che comportano restringimenti di carreggiata e rallentamenti.

 

Gli automobilisti diretti verso Trapani e Palermo sono invitati alla massima prudenza e a considerare percorsi alternativi.



