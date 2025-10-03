Sezioni
Cultura

» Tempo libero
03/10/2025 14:00:00

L'arte come liberazione: all'Officina Teatro LMC arriva l'"astratto emozionale"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-10-2025/1759492518-0-l-arte-come-liberazione-all-officina-teatro-lmc-arriva-l-astratto-emozionale.jpg

All’Officina Teatro LMC di Trapani prende forma un percorso dedicato all’“astratto emozionale”, metodo che punta a coniugare espressione artistica e introspezione personale. Si tratta di un approccio che, più che sulla pittura in senso tradizionale, concentra l’attenzione sulla libera espressione di sé.

Secondo l’impostazione proposta da Diego Aiello, l’astratto emozionale consente di mettere in relazione la parte superficiale con quella più intima, rendendo visibile ciò che normalmente rimane invisibile. Non è un esercizio semplice: scavare nei propri anfratti può essere faticoso e talvolta doloroso, ma viene descritto come un processo capace di liberare e alleggerire.

I lavori che ne derivano raccontano la verità del momento in cui sono realizzati e hanno come obiettivo quello di comunicarla. Con il tempo, attraverso la pratica, anche le tecniche si affinano, pur rimanendo libere da schemi rigidi.

L’iniziativa si svolge nei locali dell’Officina Teatro LMC, in via Argenteria 5.

Per informazioni: 349 8428365.



