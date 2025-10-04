Shark, vittoria di forza che fa ben sperare

04/10/2025 22:32:00

Con gli uomini contati e respingendo l'assalto di Trieste nel finale. Così la Trapani Shark conquista la prima vittoria nel campionato di serie A di pallacanestro, vincendo in trasferta contro Trieste con il punteggio di 91-87.

La partita che ha aperto il massimo campionato di pallacanestro italiana, ha vissuto diversi momenti, con i granata che sono partiti a tutta nonostante una formazione rimaneggiata, considerata l'assenza di Jd Notae, partito con i compagni, ma non sceso in campo.

Il primo canestro è di Alibegovic con Trapani che dimostra subito di trovarsi a proprio agio e Cappelletti, a 3'47" dal termine del primo quarto, porta Trapani sul 19-9, consegnando il primo vantaggio in doppia cifra.

I granata sono assoluti padroni del campo e viaggiano come nella passata stagione, trovando tanti punti, anche se al tiro da 3 le percentuali sono certamente migliorabili. E, così, si arriva al termine del primo quarto, con la squadra di Repesa avanti 27-16 con i 2 punti messi a segno da Tim Allen.

Il secondo quarto è certamente più equilibrato, con le due formazioni che si danno battaglia su tutti i palloni, anche se Trapani mantiene il vantaggio in doppia cifra fino ai secondi finali quanto Trieste piazza un break di 8-0 che riduce il gap tra le due squadre da 13 a 5 punti, sul 47-42.

Nel terzo periodo Trieste prova l'affondo per rientrare definitivamente in partita, ma Trapani si dimostra una roccia e, anzi, scappa di nuovo via prima sul +10 (67-57) con la tripla di Cappelletti e poi sul +12 (69-57) con Petrucelli, fino al termine del quarto che vede i granata condurre 72-61.

Il quarto e ultimo periodo è quello dei continui capovolgimenti. Trapani prima mantiene il vantaggio (80-66), quindi incassa un parziale di 1-14 che porta il punteggio sull'81-80 per i granata.

Comincia, qui, un'altra partita, fatta di massima attenzione, palle perse, falli subiti e tiri liberi fondamentali. Allen infila il +4 (84-80), ma Trieste non molla e a 1'48" spreca il pallone del possibile primo vantaggio, ma i padroni di casa insistono ancora con Ross che mette 1 libero e sulla seconda conclusione, il rimbalzo è di Sissoko

che schiaccia per l'84-83.

Trapani va a segno in contropiede con Petrucelli per l'86-83 a 90" dalla fine mentre Trieste chiama time-out. Ross fa 2/2 dalla lunetta per l'86-85 ed a 13’’ dalla fine Trapani ha una rimessa in attacco: fallo su Ford che mette 2 liberi per l'88-85.

Nuovo time-out per Trieste e al ritorno in campo Ramsey sbraccia e commette fallo, quindi Petrucelli segna in contropiede completando anche con il libero aggiuntivo per il fallo subito. E' il 91-85 che, di fatto, chiude la contesa anche se all'ultimo secondo Ramsey accorcia.

Trapani, quindi, parte forte e dimezza la penalizzazione grazie a una prova di carattere e ad una prova maiuscola in attacco di Timmy Allen, autore di 21 punti. In doppia cifra, poi, anche Ford con 16 e Petrucelli con 13. A referto pure Eboua con 7, Cappelletti con 6, Arcidiacono con 5, Rossato con 2, Sanogo con 6 e Hurt con 9.



