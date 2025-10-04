Sezioni
Cronaca
04/10/2025 09:00:00

Si lancia dall’auto in corsa dopo una lite col fidanzato. Gravissima una ragazza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2025/si-lancia-dall-auto-in-corsa-dopo-una-lite-col-fidanzato-gravissima-una-ragazza-450.jpg

Una ragazza di 19 anni è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dopo essersi lanciata da un’auto in movimento. L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, lungo una strada del Nisseno.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la giovane si trovava in auto con il proprio compagno quando tra i due sarebbe scoppiata una violenta discussione. In un momento di forte tensione emotiva, la ragazza avrebbe aperto la portiera e si sarebbe gettata sull’asfalto mentre il veicolo era ancora in marcia.

 

L’impatto le ha provocato un grave trauma cranico e un’emorragia cerebrale. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in elisoccorso dall’ospedale di Piazza Armerina al reparto di neurochirurgia del Sant’Elia.

I medici l’hanno subito portata in sala operatoria per un delicato intervento. La prognosi è riservata e le sue condizioni restano critiche.

Sull’accaduto indagano le forze dell’ordine per ricostruire con esattezza la dinamica e chiarire quanto avvenuto all’interno dell’auto prima del gesto.



