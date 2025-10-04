Mazara, dal 7 al 10 ottobre gli eventi della Giornata Mondiale della Salute mentale

04/10/2025 20:03:00

Nell'ambito degli eventi organizzati su tutto il territorio trapanese dal Dipartimento Salute Mentale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani in occasione della "Giornata mondiale della salute mentale 2025", si rendono noti i dettagli del programma di eventi a Mazara del Vallo.

GIORNI 7-8 OTTOBRE dalle 10.00-13.00 Convegno presso Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti di Mazara sul tema :”DISAGIO PSICHICO-DALLA CONSAPEVOLEZZA ALLA AZIONE”, organizzato in collaborazione con le Cooperative sociali di Mazara; saranno invitate delle rappresentanze scolastiche delle quinte classi dei tre licei che quest'anno saranno coinvolti alle iniziative; saranno invitati altresì i Medici di Medicina Generale con l'obiettivo di creare una rete più solida con gli stessi ( i dettagli del Convegno sono riportati nella nota di ieri).



GIORNO 9 OTTOBRE

dalle ore 10.00 alle 13.00 presso il Teatro Garibaldi avverrà la proiezione di frammenti di un film che tratta tematiche di Salute mentale; la proiezione avverrà per le quinte del Liceo Classico-Scientifico-Linguistico.

Alla proiezione in presenza dell'equipe del CSM seguirà l'analisi e il dibattito sulle emozioni e sui pensieri reattivi alla visione.

Inoltre avverrà la premiazione del miglior tema selezionato tra quelli scritti dagli studenti delle quinte classi suindicate dal titolo”Disagio psichico- dalla consapevolezza alla azione” scelto dai docenti; il tema verrà letto dal vincitore che sarà premiato dal Dirigente della Scuola e dal Direttore del DSM di Trapani.

Dalle ore 16.00 circa alle 18.30 in Piazza della Repubblica saranno presenti rappresentanti della Salute Mentale del centro Diurno di Mazara , delle Cooperative Sociali e delle cta del territorio “Villa Azzurra “ di Petrosino e “Salus” di Gibellina che distribuiranno opuscoli informativi sul tema e sui Servizi dedicati alla Salute Mentale con finalità di prevenzione primaria e secondaria del disagio psichico.

Verranno distribuiti dalle Cooperative gadget a tema.

Sarà organizzata un' estemporanea di pittura. Prevista anche l'esibizione del pianista Rino Crescente che accompagnerà con note musicali l'estemporanea di pittura.



GIORNO 10 OTTOBRE

dalle 11.00-13.00 CAMMINATA PER LE VIE PRINCIPALI DI MAZARA, organizzata in collaborazione con Pino Pomilia, realizzatore della manifestazione STRAWOMAN di Mazara.



La camminata prevede che tutti i partecipanti indossino dei segnali distintivi di colore verde e marcino con striscioni realizzati in collaborazione con le Cooperative sociali di Mazara; saranno presenti le rappresentanze del quinto anno dei licei coinvolti , gli operatori delle Cooperative Sociali, gli operatori del Centro Diurno di Mazara, gli operatori della CTA ”Villa Azzurra ” e della CTA “Salus” di Gibellina, l'equipe del CSM di Mazara, cittadini e pazienti che vogliano aderire al corteo;



il percorso seguito da un drone inizierà da Piazza della Repubblica, proseguirà seguendo le seguenti vie: Corso Umberto-C.so Vittorio Veneto- Via Gian Giacomo Adria-Piazzale Quinci-Via Lungomare Mazzini per rientrare in Piazza della Repubblica dalla scalinata e attraversando anche Piazza Mokarta.



Al termine della Camminata presso il CSM di Mazara del Vallo in via Furia Tranquillina verrà scoperto il Murales realizzato per l'occasione dall'artista Piero Barbera.

Nel corso delle quattro giornate l'Arco Normanno verrà illuminato di colore verde - il colore-simbolo della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Il programma di eventi organizzato dal Dipartimento Salute Mentale dell'Asp di Trapani e patrocinato dal Comune è stato presentato a Palazzo di Città dalla dirigente del Centro Salute Mentale di Mazara, dottoressa Tiziana Nicolazzo, al sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci



