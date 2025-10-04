Sicilia: dalla Regione 1,3 miliardi per opere pubbliche, sviluppo e coesione

04/10/2025 15:00:00

Un piano da oltre 1,3 miliardi di euro per finanziare opere pubbliche e interventi a forte valenza sociale e infrastrutturale. È quanto previsto dalla delibera approvata oggi dalla giunta regionale, su proposta del presidente Renato Schifani. Le risorse provengono dal Fondo di rotazione istituito con la Legge n. 183 del 1987 e sono destinate a interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea per il ciclo 2021-2027.

«Abbiamo avviato – ha dichiarato Schifani – il percorso che consentirà di completare la programmazione di tutte le risorse 21-27, a partire dal recupero di interventi rimasti in sospeso nel ciclo 2014-2020. Potremo così realizzare opere fondamentali per città e territori, dalle scuole agli ospedali nelle aree a rischio, fino al rafforzamento delle misure contro la crisi idrica e per la gestione dei rifiuti. Il nostro obiettivo è utilizzare al meglio tutte le fonti finanziarie disponibili, senza perdere tempo né risorse, e soprattutto senza lasciare indietro nessuno».

La delibera, dopo il passaggio in Commissione all’Ars e le successive consultazioni con la Presidenza del Consiglio, dovrà ottenere l’approvazione del Cipess. Costituirà inoltre un atto aggiuntivo all’accordo di coesione firmato nel 2024 a Palermo tra Schifani e la premier Giorgia Meloni.

La ripartizione dei fondi

Il piano prevede 1,07 miliardi di euro per interventi complementari al Fesr 2021/2027 e 277,6 milioni per quelli legati al Fse+.

Tra i progetti più rilevanti:

Palermo: oltre 47 milioni per la realizzazione di due poli educativi territoriali.

oltre 47 milioni per la realizzazione di due poli educativi territoriali. Messina: 65 milioni per la bonifica e valorizzazione delle aree ex Sanderson e il risanamento delle zone degradate.

65 milioni per la bonifica e valorizzazione delle aree ex Sanderson e il risanamento delle zone degradate. Catania: 25 milioni per la rigenerazione urbana.

25 milioni per la rigenerazione urbana. Agrigento: 2 milioni per completare gli scavi e la valorizzazione del teatro antico.

Sono inoltre previsti:

175 milioni per progetti già ammessi a finanziamento nel ciclo 2014-2020 ma rimasti senza copertura.

Circa 400 milioni per il ciclo integrato dei rifiuti, inclusi miglioramento della raccolta differenziata e diffusione del compostaggio domestico.

35 milioni per il piano delle traverse idriche.

Quasi 85 milioni per la bonifica e la mitigazione del rischio idrogeologico e dell’erosione costiera.

50 milioni per la prevenzione dei danni da calamità naturale.

26 milioni per il potenziamento dei presidi ospedalieri nei territori ad alto rischio ambientale.

41 milioni per il Piano triennale della transizione digitale, attraverso l’Arit.

Interventi sociali e formazione

Sul fronte delle misure complementari al Fse+, il governo regionale ha previsto:

120 milioni per borse di studio degli Ersu.

55 milioni per interventi sociali a sostegno di soggetti svantaggiati e persone non autosufficienti.

22 milioni per la formazione professionale.

«Si tratta – ha concluso Schifani – di una visione strategica che tiene insieme sviluppo, coesione e inclusione sociale, frutto di un dialogo costante con le amministrazioni locali e con l’attenzione ai bisogni reali dei territori».



