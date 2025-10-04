Trapani, Prefettura al lavoro su legalità nei cantieri e sicurezza in provincia

04/10/2025 13:01:00

Doppio vertice in Prefettura a Trapani per fare il punto su infrastrutture strategiche e sicurezza del territorio.



Il 2 ottobre, su convocazione del prefetto Daniela Lupo, si sono riunite le cabine di regia previste dai protocolli di legalità riguardanti i grandi lavori ferroviari e stradali in corso nella provincia: il ripristino e l’elettrificazione della linea Palermo–Trapani via Milo e la costruzione del collegamento viario tra la SS 119 e la SS 113 ad Alcamo.

All’incontro hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della Prefettura, il commissario straordinario per gli interventi, ing. Filippo Palazzo, i vertici di Rete Ferroviaria Italiana, l’Ispettorato del Lavoro, le sigle sindacali di categoria Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, insieme al Gruppo Interforze Antimafia.

Si tratta di opere inserite nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) e ritenute cruciali per la mobilità e lo sviluppo economico dell’area.

I protocolli di legalità hanno lo scopo di prevenire le infiltrazioni mafiose nei cantieri, garantire la trasparenza dei flussi di manodopera e vigilare sulle condizioni di sicurezza dei lavoratori.

Durante l’incontro, è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento dei lavori e ribadito l’impegno a mantenere alta l’attenzione contro ogni tentativo di interferenza criminale.

Sicurezza e controlli sul territorio

Sempre in Prefettura si è tenuta una Riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia, presieduta dal prefetto Lupo, per analizzare l’andamento della criminalità in provincia di Trapani e rimodulare i servizi di controllo.

Nei prossimi giorni saranno potenziate le attività di vigilanza nel capoluogo e nei principali centri abitati, con particolare attenzione alle aree a rischio spaccio, ai territori agricoli impegnati nella raccolta delle olive e dell’uva, e ai luoghi considerati obiettivi sensibili.

Durante il vertice è stato affrontato anche il tema delle truffe ai danni di anziani e cittadini, con la partecipazione dei rappresentanti di Poste Italiane.

Si punta a una maggiore collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e uffici postali per contrastare le frodi, sempre più spesso di natura informatica, che colpiscono anche persone giovani o con competenze digitali.

Il Prefetto ha ricordato l’importanza di denunciare subito ogni truffa, superando vergogna e imbarazzo, e ha annunciato nuove iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e al personale postale.

Due incontri, dunque, che mostrano la volontà di rafforzare la legalità e la sicurezza in un territorio strategico ma complesso come quello trapanese, tra grandi cantieri infrastrutturali e nuove sfide di prevenzione.



