Marsala e le strade colabrodo: per il sindaco Grillo la "colpa" è del consiglio comunale

04/10/2025 06:00:00

Non si aggiustano le strade? E’ colpa del consiglio comunale. Così ha fatto intendere il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, in una intervista e l’audio è finito in Consiglio comunale, il 2 ottobre. A farlo ascoltare il consigliere Leo Orlando che, dati alla mano, ha specificato: “Il 3 marzo 2025 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio e ha destinato 450mila euro di accensione di mutuo per la sistemazione delle strade. Gli uffici e i dirigenti avevano tutto il tempo per lavorare. Ricordo che abbiamo pure votato il consolidato, quindi a partire dal 29 di luglio si potevano prendere le somme e affidare i lavori per la sistemazione delle strade”.

Orlando va spedito: “Il sindaco ha un assessore nominato da lui, che non segue i lavori del Piano triennale delle opere pubbliche. Abbiamo toccato il fondo. Il sindaco non conosce la macchina amministrativa”. Il riferimento è a Ivan Gerardi.

Dello stesso avviso il consigliere Flavio Coppola: “Questo consiglio è stato chiamato ad assumersi delle responsabilità accendendo dei mutui per la tutela dei bambini, per mettere in sicurezza le scuole. La Pestalozzi è stata inaugurata solo per la messa in sicurezza della vulnerabilità sismica. Facciamo pure festa per una pedana che non ha accessibilità per le persone con disabilità e per gli anziani. Noi oramai ci accontentiamo del nulla. Io dico al sindaco: visto che il consiglio non ha fatto niente, nella bozza che ha presentato di Piano triennale quanto c’era? Non c’era nulla. Il consiglio ha messo le risorse e il sindaco mistifica la verità”.

Il fatto è molto più semplice di quello che può apparire: le somme ci sono già da 8 mesi e non sono state spese. Dunque, è possibile che strumentalmente si dia seguito adesso alla manutenzione delle strade per un fatto puramente strumentale e di campagna elettorale.

La provocazione di Coppola arriva chiara: “Cassiamo tutto e si riparta con il nuovo Bilancio”, che significa nuova Amministrazione.

La risposta dell’assessore Di Girolamo

Gaspare Di Girolamo (DC) è entrato in giunta da pochi mesi, non è sua la delega ai Lavori Pubblici ma risponde nel merito: “Come giunta abbiamo già pianificato i lavori da farsi perché le somme ci sono”.

La città

Camminare o guidare a Marsala è diventato un esercizio di pazienza, le strade rappresentano un pericolo sia per pedoni che per automobilisti.

I marciapiedi sono sconnessi, le buche profonde e tratti d’asfalto sono ormai ridotti a crateri, è un rischio continuo. Gli automobilisti fanno il conto per tutte le sospensioni danneggiate, i pneumatici tagliati e i continui rischi di incidenti.

Molti altri denunciano anche la necessità di manovre improvvise per scansare le buche, con il pericolo costante di collisioni. La manutenzione ordinaria, promessa più volte, continua a essere rimandata, e ora è affare da campagna elettorale.

Ma gli interventi, che sono urgenti, non possono essere più semplici rattoppi che durano qualche settimana, specie con la posa a freddo dell’asfalto. Quello che si racconta è di una città che è scivolata nell’abbandono.



