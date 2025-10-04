Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
04/10/2025 06:00:00

Marsala e le strade colabrodo: per il sindaco Grillo la "colpa" è del consiglio comunale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2025/marsala-e-le-strade-colabrodo-per-il-sindaco-grillo-la-colpa-e-del-consiglio-comunale-450.jpg

Non si aggiustano le strade? E’ colpa del consiglio comunale. Così ha fatto intendere il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, in una intervista e l’audio è finito in Consiglio comunale, il 2 ottobre. A  farlo ascoltare il consigliere Leo Orlando che, dati alla mano, ha specificato: “Il 3 marzo  2025 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio e ha destinato 450mila euro di accensione di mutuo per la sistemazione delle strade. Gli uffici e i dirigenti avevano tutto il tempo per lavorare. Ricordo che abbiamo pure votato il consolidato, quindi a partire dal 29 di luglio si potevano prendere le somme e affidare i lavori per la sistemazione delle strade”.

Orlando va spedito: “Il sindaco ha un assessore nominato da lui, che non segue i lavori del Piano triennale delle opere pubbliche. Abbiamo toccato il fondo. Il sindaco non conosce la macchina amministrativa”. Il riferimento è a Ivan Gerardi.

 

Dello stesso avviso il consigliere Flavio Coppola: “Questo consiglio è stato chiamato ad assumersi delle responsabilità accendendo dei mutui per la tutela dei bambini, per mettere in sicurezza le scuole. La Pestalozzi è stata inaugurata solo per la messa in sicurezza della vulnerabilità sismica. Facciamo pure festa per una pedana che non ha accessibilità per le persone con disabilità e per gli anziani. Noi oramai ci accontentiamo del nulla. Io dico al sindaco: visto che il consiglio non ha fatto niente, nella bozza che ha presentato di Piano triennale quanto c’era? Non c’era nulla. Il consiglio ha messo le risorse e il sindaco mistifica la verità”.

Il fatto è molto più semplice di quello che può apparire: le somme ci sono già da 8 mesi e non sono state spese. Dunque, è possibile che strumentalmente si dia seguito adesso alla manutenzione delle strade per un fatto puramente strumentale e di campagna elettorale.

La provocazione di Coppola arriva chiara: “Cassiamo tutto e si riparta con il nuovo Bilancio”, che significa nuova Amministrazione.

 

La risposta dell’assessore Di Girolamo

Gaspare Di Girolamo (DC) è entrato in giunta da pochi mesi, non è sua la delega ai Lavori Pubblici ma risponde nel merito: “Come giunta abbiamo già pianificato i lavori da farsi perché le somme ci sono”.

 

 

 

La città

Camminare o guidare a Marsala è diventato un esercizio di pazienza, le strade  rappresentano un pericolo sia per pedoni che per automobilisti.

I marciapiedi sono sconnessi, le buche profonde e tratti d’asfalto sono ormai ridotti a crateri, è un rischio continuo. Gli automobilisti fanno il conto per tutte le sospensioni danneggiate, i pneumatici tagliati e i continui rischi di incidenti.

Molti altri  denunciano anche la necessità di manovre improvvise per scansare le buche, con il pericolo costante di collisioni. La manutenzione ordinaria, promessa più volte, continua a essere rimandata,  e ora è affare da campagna elettorale.

Ma gli interventi, che sono urgenti,  non possono essere più semplici rattoppi che durano qualche settimana, specie con la posa a freddo dell’asfalto. Quello che si racconta è di una città che è scivolata nell’abbandono.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...