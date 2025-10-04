Marsala e le strade colabrodo: per il sindaco Grillo la "colpa" è del consiglio comunale
Non si aggiustano le strade? E’ colpa del consiglio comunale. Così ha fatto intendere il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, in una intervista e l’audio è finito in Consiglio comunale, il 2 ottobre. A farlo ascoltare il consigliere Leo Orlando che, dati alla mano, ha specificato: “Il 3 marzo 2025 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio e ha destinato 450mila euro di accensione di mutuo per la sistemazione delle strade. Gli uffici e i dirigenti avevano tutto il tempo per lavorare. Ricordo che abbiamo pure votato il consolidato, quindi a partire dal 29 di luglio si potevano prendere le somme e affidare i lavori per la sistemazione delle strade”.
Orlando va spedito: “Il sindaco ha un assessore nominato da lui, che non segue i lavori del Piano triennale delle opere pubbliche. Abbiamo toccato il fondo. Il sindaco non conosce la macchina amministrativa”. Il riferimento è a Ivan Gerardi.
Dello stesso avviso il consigliere Flavio Coppola:“Questo consiglio è stato chiamato ad assumersi delle responsabilità accendendo dei mutui per la tutela dei bambini, per mettere in sicurezza le scuole. La Pestalozzi è stata inaugurata solo per la messa in sicurezza della vulnerabilità sismica. Facciamo pure festa per una pedana che non ha accessibilità per le persone con disabilità e per gli anziani. Noi oramai ci accontentiamo del nulla. Io dico al sindaco: visto che il consiglio non ha fatto niente, nella bozza che ha presentato di Piano triennale quanto c’era? Non c’era nulla. Il consiglio ha messo le risorse e il sindaco mistifica la verità”.
Il fatto è molto più semplice di quello che può apparire: le somme ci sono già da 8 mesi e non sono state spese. Dunque, è possibile che strumentalmente si dia seguito adesso alla manutenzione delle strade per un fatto puramente strumentale e di campagna elettorale.
La provocazione di Coppola arriva chiara: “Cassiamo tutto e si riparta con il nuovo Bilancio”, che significa nuova Amministrazione.
La risposta dell’assessore Di Girolamo
Gaspare Di Girolamo (DC) è entrato in giunta da pochi mesi, non è sua la delega ai Lavori Pubblici ma risponde nel merito: “Come giunta abbiamo già pianificato i lavori da farsi perché le somme ci sono”.
La città
Camminare o guidare a Marsala è diventato un esercizio di pazienza, le strade rappresentano un pericolo sia per pedoni che per automobilisti.
Molti altri denunciano anche la necessità di manovre improvvise per scansare le buche, con il pericolo costante di collisioni. La manutenzione ordinaria, promessa più volte, continua a essere rimandata, e ora è affare da campagna elettorale.
Ma gli interventi, che sono urgenti, non possono essere più semplici rattoppi che durano qualche settimana, specie con la posa a freddo dell’asfalto. Quello che si racconta è di una città che è scivolata nell’abbandono.
