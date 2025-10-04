Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
04/10/2025 14:00:00

Valderice: opposizione all’attacco della Giunta sulla variante al PRG

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2025/valderice-opposizione-all-attacco-della-giunta-sulla-variante-al-prg-450.jpg

 La discussione sulla variante al Piano Regolatore Generale (PRG) di Valderice continua a suscitare forti polemiche. Durante il Consiglio comunale del 24 settembre scorso, i gruppi di opposizione hanno acceso i riflettori sulle criticità procedurali e sulle contraddizioni emerse dalle dichiarazioni del progettista incaricato, mettendo in discussione l’intera gestione urbanistica dell’amministrazione guidata dal sindaco Stabile.

 

Il consigliere Massimo Di Gregorio, a nome del gruppo La Scelta per Valderice, insieme a Sabrina Cucciardi del Partito Democratico e Marcella Mazzeo del Movimento 5 Stelle, ha sottolineato come l’iter della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) presenti anomalie rilevanti. In particolare, il tecnico incaricato avrebbe seguito una presunta procedura “mista”, richiamandosi anche alla Legge regionale n. 19/2020, nonostante la normativa vigente preveda l’applicazione della Legge regionale n. 71/78. Una scelta che, secondo l’opposizione, ha determinato una violazione dell’art. 3 della stessa legge.

Ulteriori perplessità riguardano le circa 184 lettere-desiderata inviate dai cittadini e valutate al di fuori dei termini di legge, senza che sia stato chiarito chi ne abbia promosso l’invio.

Nel corso della seduta sono emerse anche altre criticità: Risposte incomplete al C.T.S.: dal 2022 il progettista avrebbe risposto solo a 14 dei 26 rilievi del Comitato Tecnico Specialistico dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, senza fornire chiarimenti sui mancati riscontri; Integrazioni superficiali: il C.T.S. ha contestato la qualità di alcune integrazioni, giudicate frettolose e contenenti persino errori di copiatura. Mancati recepimenti: non sono stati inseriti il Piano di Protezione Civile, la previsione di parcheggi pubblici e il rispetto del Piano Paesistico Regionale, strumenti fondamentali per una corretta pianificazione urbanistica.

 

Per i consiglieri di opposizione, le dichiarazioni del tecnico, che ha rinviato tali aspetti a fasi successive, dimostrano un approccio contraddittorio e poco rigoroso. Una gestione che rischia di produrre ulteriori difficoltà procedurali e di merito, incidendo sul futuro urbanistico e ambientale di Valderice.

“Il nostro impegno – dichiarano Di Gregorio, Cucciardi e Mazzeo – sarà quello di continuare a vigilare e incalzare la Giunta, che da oltre quattro anni preferisce annunci e propaganda invece di affrontare le criticità tecniche e normative legate alla variante al PRG. La salvaguardia della Pineta comunale e del Parco suburbano di Misericordia non può essere messa a rischio da pressappochismo e scelte sbagliate”.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...