Straccia bollo, South working e fondi a pioggia. Arriva all'Ars la Finanziaria quater

04/10/2025 06:00:00

E’ giornata d’Aula oggi a Palermo, dove verrà incardinata la Finanziara quater, che vale circa 240 milioni di euro. Ci sarà tempo fino a martedì per la presentazione degli emendamenti, si tratta dell’ultima manovra del 2025, poi si entrerà nella sessione di bilancio 2026/2028.

Le misure

C’è lo straccia bollo, quanti non sono in regola con le tasse automobilistiche, per l’arco temporale che va dal gennaio 2016 al 31 dicembre 2024, potranno assolvere al pagamento senza interessi e sanzioni. L’aumento delle entrate dovrebbe dare un gettito di circa 40 milioni di euro.

C’è spazio per il lavoro agile, indicato come “South working”, che prevede 20milioni di euro stanziati tra il 2025 e il 2026, con questa misura si prevede l’erogazione da parte di Irfis di un contributo di 30 mila euro per ogni lavoratore a distanza assunto o contrattualizzato a tempo indeterminato. Due milioni vengono destinati alla realizzazione di coworking nei Comuni e negli immobili di enti ecclesiastici localizzati nelle aree interne dell’Isola.

Quattro milioni di euro sono destinati alle imprese operanti nel settore dell’editoria giornalistica e libraria. E poi ancora 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2025-2027 sono stanziati per il salario accessorio integrativo dei dipendenti regionali.



Misure previste per l’Agricoltura con uno stanziamento di 10milioni di euro per la realizzazione dei laghetti aziendali; 5 milioni vengono per il parziale esonero dei canoni irrigui dovuti dagli agricoltori ai Consorzi di Bonifica; 3 milioni sono destinati alle imprese zootecniche colpite dalla brucellosi. Per le persone con disabilità e garantire loro i servizi ci sono 34 milioni per garantire il pagamento dei sussidi alle persone con disabilità gravissime, 10 milioni allo scorrimento della graduatoria del Fondo povertà, 10 milioni serviranno per gli Asacom e i servizi agli alunni con disabilità.

Altra misura è prevista per il caro voli: 6,3 milioni di euro; altri 5 milioni sono destinati al dragaggio dei porti; 1,9 milioni per la rimozione di rifiuti dal demanio marittimo.

Gibellina è capitale della cultura contemporanea per il 2026, sono state previste risorse pari a un milione di euro, ma ci sono pure i fondi per garantire lo scorrimento in graduatoria e il finanziamento del film dedicato a Biagio Conte e alle risorse per lo sviluppo di campagne di scavi archeologici.

Le “mance”

Duro è stato lo scontro tra maggioranza e opposizione durante i lavori della Commissione Bilancio all’ARS, tanto da far abbandonare i lavori ai dem e al M5S. Ci sono fondi tuttavia, circa 29,3 milioni di euro, solo destinati ai Comuni e gli edifici di culto. Si tratta di risorse gestite dal dipartimento Infrastrutture della Regione. Tra questi progetti vi rientra un parcheggio comunale di Mazara del Vallo, con uno stanziamento di 50mila euro.



