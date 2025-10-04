Gli alcamesi Pagoda Universe superano i Bootcamp di X Factor

04/10/2025 16:20:00

​I Pagoda Universe band hanno superato la fase dei Bootcamp di X Factor 2025, andata in onda giovedì 2 ottobre, su Sky Uno. La band siciliana di Alcamo ha convinto il giudice Francesco Gabbani che ha creduto nel loro potenziale, convincendo i suoi colleghi farli accedere alle Last Call, il gradino finale prima dei Live Show.

​Durante la puntata, i Pagoda Universe, formati da Davide Picciché (voce), Gioacchino Fulco (batteria), Gabriele Fontana (contrabbasso elettrico) e Gianvito Di Matteo (tastiere), hanno portato sul palco la loro versione di "Time to Pretend", celebre brano degli MGMT. L'arrangiamento, personale, ricco di effetti e sonorità elettroniche, non ha ottenuto l'approvazione unanime richiesta dal nuovo regolamento di questa edizione. Dopo un'intensa consultazione tra i giudici, è stato Francesco Gabbani a prendere la decisione finale, scommettendo sulla band e garantendo loro la prosecuzione del percorso.

​"Per questo turno abbiamo voluto rischiare, portando una pietra miliare del synth-pop moderno come 'Time to Pretend'", dichiara la band. "Sapevamo che la nostra reinterpretazione avrebbe potuto essere divisiva, ma il nostro obiettivo è proprio quello di proporre una visione artistica differente. Siamo grati a Francesco Gabbani per aver creduto in noi e averci dato questa incredibile opportunità. Ci vediamo alle Last Call con un brano italiano che, crediamo, saprà stupire ancora di più".

Il gruppo è nato nel 2016 come progetto acustico di poche pretese per suonare d’inverno nei locali della provincia, ma pian piano è evoluto sia nella formazione che nelle ambizioni, passando dall’acustico all’elettronico, dai localini ai party privati, fino alla voglia di dire qualcosa di nostro e dirlo a più gente possibile, con i nostri inediti incentrati su tematiche sociali come “Tutto Molto Bello”, “Ok Cringe Meme” (ascolta qui) o introspettive “Diversamente Teen” (ascolta qui). L’attuale, definitiva formazione è insieme da due anni. La loro partecipazione a X Factor rappresenta un ulteriore passo in un percorso che vuole portarli al centro della scena musicale italiana.



