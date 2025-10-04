Sezioni
04/10/2025

Marsala: c'era un volta un marciapiede in Via Vita...

C’era una volta un marciapiede, lungo la via Vita. Oggi, quello stesso tratto di strada sembra essere stato dimenticato da tempo. Le erbacce hanno completamente invaso il marciapiede, rendendo difficile – se non impossibile – il passaggio dei pedoni.

Sono ormai passati quasi cinque anni dalle ultime elezioni comunali, che portarono all’elezione del sindaco Massimo Grillo e della sua amministrazione. Eppure, secondo i residenti della zona, la situazione è peggiorata visibilmente.

 

“È una strada che sembra di serie C”, lamentano alcuni cittadini, “nonostante qui ci siano insediamenti artigianali che meriterebbero maggiore attenzione. Dovrebbe essere una zona curata e fruibile da tutti, invece ci ritroviamo a camminare tra sterpaglie e sporcizia”.

 

La Via Vita, importante per il collegamento con diverse attività produttive, appare oggi abbandonata. Le immagini inviate dai cittadini parlano chiaro: marciapiedi sommersi da vegetazione spontanea, segno di una manutenzione inesistente.

 

 Intanto, i marsalesi si chiedono quanto ancora dovranno aspettare perché Via Vita torni a essere una strada decorosa.



