Marsala: c'era un volta un marciapiede in Via Vita...

04/10/2025 09:58:00

C’era una volta un marciapiede, lungo la via Vita. Oggi, quello stesso tratto di strada sembra essere stato dimenticato da tempo. Le erbacce hanno completamente invaso il marciapiede, rendendo difficile – se non impossibile – il passaggio dei pedoni.

Sono ormai passati quasi cinque anni dalle ultime elezioni comunali, che portarono all’elezione del sindaco Massimo Grillo e della sua amministrazione. Eppure, secondo i residenti della zona, la situazione è peggiorata visibilmente.

“È una strada che sembra di serie C”, lamentano alcuni cittadini, “nonostante qui ci siano insediamenti artigianali che meriterebbero maggiore attenzione. Dovrebbe essere una zona curata e fruibile da tutti, invece ci ritroviamo a camminare tra sterpaglie e sporcizia”.

La Via Vita, importante per il collegamento con diverse attività produttive, appare oggi abbandonata. Le immagini inviate dai cittadini parlano chiaro: marciapiedi sommersi da vegetazione spontanea, segno di una manutenzione inesistente.

Intanto, i marsalesi si chiedono quanto ancora dovranno aspettare perché Via Vita torni a essere una strada decorosa.



