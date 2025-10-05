Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Agroalimentare
05/10/2025 09:00:00

La Chef trapanese Rosi Napoli riceve il Gran Premio Internazionale di Venezia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2025/la-chef-trapanese-rosi-napoli-riceve-il-gran-premio-internazionale-di-venezia-450.jpg

Grande riconoscimento per la chef trapanese Rosi Napoli, che, presso il Palazzo della Regione Veneto ha ricevuto il “Gran Premio Internazionale di Venezia” rappresentato dallo “Star Chef Lion Golden”. 

 

Nato come “Gran Premio Internazionale” negli anni '40 ed in seguito trasformato in “Leone D’oro”, per metterne ancora di più in evidenza l’importanza e il prestigio, il premio è pensato come un riconoscimento per meriti professionali, per festeggiare il meglio di un paese straordinario come l’Italia. Da una laurea in Scienze Naturali a Cavaliere della cucina italiana nel mondo, la chef Rosi Napoli, che riveste anche il ruolo di coordinatrice regionale del comparto Lady Chef Sicilia, per la FIC, dà lustro al mondo della cucina siciliana, ricevendo un premio che ha visto insigniti tanti personaggi importanti del panorama gastronomico italiano. “Sono onorata e orgogliosa di ricevere questo importante premio- ha dichiarato la chef Rosi Napoli. “Porto avanti il mio lavoro con tanto amore che cerco di trasmettere nei miei piatti. Con tanto sacrificio. Per me questo premio non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per crescere ancora di più. Dedico questo premio alla mia famiglia e in particolare ai miei figli e a mio marito. Ma anche ai miei più stretti collaboratori che da anni ci seguono “. A premiarla due grandi nomi del panorama gastronomico Internazionale: il Re del Cioccolato lo chef Ernest Knam e lo Chef Franco Pepe, uno dei più grandi pizzaioli al mondo.
 



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...