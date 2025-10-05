Sezioni
Cronaca
05/10/2025

Ad Alcamo vinti 500 mila euro con un Gratta e Vinci

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2025/1759654297-0-ad-alcamo-vinti-500-mila-euro-con-un-gratta-e-vinci.jpg

La fortuna ha fatto tappa ad Alcamo, e più precisamente al “Cristal Bar” di via Ingham, dove un fortunato giocatore ha centrato una vincita da 500 mila euro con un Gratta e Vinci “Il Miliardario”.

 

Il biglietto fortunato, del valore di appena 5 euro, è stato acquistato nei giorni scorsi, e la notizia è arrivata ufficialmente alla ricevitoria il 10 settembre, lasciando i gestori tra sorpresa e felicità.
“È un’emozione indescrivibile sapere che la fortuna è passata proprio da qui”, raccontano i titolari del bar, che ora è diventato meta di curiosi e clienti speranzosi di un colpo di fortuna simile.

Il Miliardario è uno dei tagliandi più popolari, ma vincere il premio massimo da mezzo milione di euro è un evento rarissimo: le probabilità sono infatti di 1 biglietto vincente ogni 6 milioni.

Non si conosce l’identità del vincitore — che potrebbe essere un residente o un semplice di passaggio — ma una cosa è certa: la vincita da record ha acceso l’entusiasmo in città. Ad Alcamo, il Cristal Bar è ora ufficialmente “baciato dalla fortuna”.

 

 Attenzione: il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente.



