Marsala, brutto incidente nella notte sul lungomare. Tre feriti, auto distrutte

05/10/2025 09:31:00

Brutto incidente la scorsa notte a Marsala, intorno alle 3 del mattino, lungo la litoranea che collega la città ai lidi. Due auto si sono scontrate frontalmente tra i lidi Pakeca e Marina, in un impatto molto violento che ha distrutto entrambi i veicoli.

Una delle due vetture, dopo lo scontro, ha terminato la sua corsa contro il muretto di una villetta. I tre occupanti delle auto sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, ma fortunatamente nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Si tratta di tre giovani che, dopo gli accertamenti, sono stati dimessi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i mezzi distrutti, insieme ai carabinieri e agli operatori del 118.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma l’alta velocità resta sicuramente alla base dell'impatto. Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica esatta per chiarire la responsabilità del sinistro.



