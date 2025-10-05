Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Incidenti
05/10/2025 09:31:00

Marsala, brutto incidente nella notte sul lungomare. Tre feriti, auto distrutte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2025/marsala-brutto-incidente-nella-notte-sul-lungomare-tre-feriti-auto-distrutte-450.jpg

Brutto incidente la scorsa notte a Marsala, intorno alle 3 del mattino, lungo la litoranea che collega la città ai lidi. Due auto si sono scontrate frontalmente tra i lidi Pakeca e Marina, in un impatto molto violento che ha distrutto entrambi i veicoli.

 

Una delle due vetture, dopo lo scontro, ha terminato la sua corsa contro il muretto di una villetta. I tre occupanti delle auto sono rimasti feriti e trasportati all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, ma fortunatamente nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni. Si tratta di tre giovani che, dopo gli accertamenti, sono stati dimessi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i mezzi distrutti, insieme ai carabinieri e agli operatori del 118.

 

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma l’alta velocità resta sicuramente alla base dell'impatto. Gli agenti stanno ricostruendo la dinamica esatta per chiarire la responsabilità del sinistro.

 



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...