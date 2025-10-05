Settembre asciutto in Sicilia: piogge sotto la media, solo il Trapanese salva il bilancio

05/10/2025 12:12:00

Nonostante un parziale recupero negli ultimi giorni del mese, settembre in Sicilia è stato più secco del normale. Lo conferma il report del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano (SIAS), secondo cui le piogge registrate sull’isola sono state inferiori di circa 19 millimetri rispetto alla media del periodo 2003-2022.

Il mese si è chiuso con un accumulo medio regionale di 44 millimetri e solo 3,8 giorni piovosi, ben al di sotto dei 6 giorni che rappresentano la norma per settembre.

Un mese di poche piogge e tanta alta pressione

La prima metà del mese è trascorsa quasi senza precipitazioni rilevanti. Solo il 3 settembre un flusso atlantico ha portato qualche pioggia sparsa, mentre il passaggio di una perturbazione tra il 10 e l’11 ha colpito soprattutto la fascia tirrenica occidentale. In quell’occasione si è verificato anche un nubifragio ad Alcamo, con accumuli localmente superiori ai 30-40 millimetri, dovuti anche agli effetti orografici del Monte Bonifato.

Dopo una seconda decade dominata dall’alta pressione, le piogge più consistenti sono arrivate solo nella terza decade del mese, grazie al passaggio di due depressioni tra il 23 e il 27 settembre. I fenomeni hanno interessato quasi tutta l’isola, ma le precipitazioni più intense si sono concentrate nel Trapanese e nel Sud, con piogge più deboli sul versante ionico e tirrenico orientale.

Dove ha piovuto di più

Le stazioni SIAS di Mazara del Vallo (Trapani) e Licata (Agrigento) hanno registrato i valori più alti del mese, con 103 millimetri di pioggia. Proprio a Licata, il 27 settembre, è stato rilevato il massimo accumulo giornaliero con 82 millimetri.

Il numero massimo di giorni piovosi, 7 in totale, è stato registrato nelle stazioni di Cesarò Monte Soro e San Fratello (Messina), mentre le più asciutte sono state Paternò (Catania) e Fiumedinisi (Messina), con un solo giorno di pioggia.

Riserve idriche ancora stabili

Nonostante le piogge di fine mese, non si registrano miglioramenti significativi nelle riserve idriche. Gli apporti di settembre hanno tuttavia contribuito a ricostituire l’umidità dei suoli, evitando, almeno per ora, scenari di emergenza idrica come quelli vissuti due anni fa.

Secondo il SIAS, gli accumuli estivi di luglio e agosto sono stati comunque maggiori rispetto al 2023, e insieme alle precipitazioni di inizio ottobre permettono di guardare con un cauto ottimismo all’autunno meteorologico appena iniziato.



