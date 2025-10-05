Marsala, addio al Dott. Mario Patti. Figura stimata dell’amministrazione pubblica

05/10/2025 22:25:00

Si è spento serenamente all’età di 84 anni il Dott. Mario Patti, stimato professionista e figura di rilievo nel panorama dell’amministrazione pubblica siciliana.

Ne danno il triste annuncio la moglie Giovanna, i figli Andreana e Gianni, il genero Marco, la nuora Luana e i nipoti Alessandro, Giacoma, Antonino, Emanuele e Federico.

Nel corso della sua lunga e brillante carriera, iniziata in Basilicata, il Dott. Patti ha prestato servizio come Segretario Comunale in numerosi Comuni siciliani, tra cui Marsala, Salemi, San Vito Lo Capo, Valderice, Mazara del Vallo, Castelvetrano, Pantelleria e Caltavuturo, fino a concludere il suo percorso professionale ricoprendo l’incarico di Segretario Generale del Comune e della Provincia di Messina.

È stato inoltre consulente di fiducia per diversi Sindaci della provincia di Trapani, mettendo a disposizione la sua vasta esperienza e competenza in ambito giuridico-amministrativo.

Apprezzato per la sua profonda cultura, il Dott. Patti è stato un punto di riferimento per tanti giovani colleghi, che in lui hanno trovato guida, ispirazione e rigore professionale.

La Città di Marsala e l’intero territorio provinciale perdono una figura di grande garbo, eleganza e rettitudine.

La camera ardente sarà allestita presso l’abitazione di famiglia in Contrada Terrenove n. 62/F (accanto all’Ufficio Postale di Terrenove Bambina).

I funerali saranno celebrati martedì 7 ottobre 2025 alle ore 11:00 presso la Parrocchia Maria SS. Bambina di Terrenove.