Cultura

» Sociale
05/10/2025 02:00:00

 Mazara: "Gli Amici di Babbo Natale" celebrano la Festa dei Nonni con un evento speciale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-10-2025/mazara-gli-amici-di-babbo-natale-celebrano-la-festa-dei-nonni-con-un-evento-speciale-450.jpg

Da 10 anni, il gruppo di volontari Gli Amici di Babbo Natale di Mazara del Vallo porta avanti iniziative benefiche a favore di bambini, anziani e persone in difficoltà. Il loro motto, “Sorridere e fare sorridere”, non è solo uno slogan, ma un impegno quotidiano che guida ogni loro azione.

 

In occasione della Festa dei Nonni, gli Amici di Babbo Natale hanno organizzato un evento speciale presso le case di riposo della città. Grazie alla generosità dell’associazione Capuzzi “Mondo Migliore”, i volontari hanno donato ai nonni sciarpe fatte a mano, simbolo di calore e affetto.

L’animatrice Eliana ha animato la giornata con dolcezza e creatività, trasformando l’evento in un momento di risate e gioia condivisa. Non sono mancati abbracci, sorrisi e tanta gratitudine da parte dei nonni, che hanno potuto sentirsi coccolati e ricordati in una giornata speciale.

 

Il gesto dei volontari dimostra che solidarietà e gioia possono essere condivise ogni giorno dell’anno, non solo a Natale. Il loro impegno costante rappresenta un esempio per tutta la comunità, ricordandoci quanto sia importante donare tempo, affetto e attenzioni a chi ne ha bisogno.

Gli Amici di Babbo Natale non regalano solo doni materiali, ma emozioni e sorrisi, diventando un punto di riferimento per chi vuole rendere il mondo un posto più umano e solidale.



