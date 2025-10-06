Anche a Salemi protestano i genitori dei bimbi disabili: “Mancano assistenti e operatori”

06/10/2025 09:45:00

Mattinata di protesta oggi, lunedì 6 ottobre, davanti al Comune di Salemi, dove un gruppo di genitori di bambini disabili manifesterà per chiedere il rispetto dei diritti dei propri figli. Non c'è quindi solo il caso Trapani (ne parliamo qui).

A segnalare la situazione è Davide, papà di Giuseppe, 8 anni, che denuncia la mancanza degli operatori igienico-sanitari e delle figure Asacom, indispensabili per garantire il regolare svolgimento delle lezioni.

«Dopo mille promesse e appuntamenti – scrive Santangelo – il Comune continua a non rispettare i diritti di questi ragazzi “trasparenti”. È l’unico modo per dare voce a chi non può, accendendo un faro su problemi che restano irrisolti».

I genitori chiedono che l’amministrazione comunale intervenga subito per assicurare l’assistenza scolastica e i servizi essenziali agli studenti con disabilità, denunciando una gestione “più social che sociale”.



