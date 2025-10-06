A Favara trovata una giacca di Marianna Bello

06/10/2025 07:52:00

Una giacca Adidas, riconosciuta dai familiari di Marianna Bello, è stata ritrovata nel canalone tra la nona e la decima “piscinetta”, in contrada Esa Chimento, a Favara, poco prima del depuratore. Il capo d’abbigliamento, sporco di fango, è stato identificato dal marito e dalla sorella della donna, scomparsa cinque giorni fa durante il violento nubifragio che ha colpito la zona. Tutto lascia pensare che appartenga alla 38enne casalinga di Favara, madre di tre figli, di cui si sono perse le tracce da mercoledì mattina.

Le ricerche, coordinate dalla Prefettura di Agrigento, proseguono ininterrottamente. Decine di uomini e donne appartenenti ai Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e unità cinofile stanno operando su più fronti per cercare qualsiasi indizio utile.

Alcune squadre si stanno concentrando sul tratto che conduce al depuratore di Favara, mentre altre stanno perlustrando la vallata in direzione del fiume Naro. In parallelo, i soccorritori stanno verificando una ventina di pozzi e cavità naturali formatisi dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Le idrovore sono al lavoro per svuotare gli invasi, mentre gli escavatori continuano a rimuovere detriti e fango nel tentativo di aprire nuovi varchi di ricerca.

Nonostante il trascorrere dei giorni, la speranza di ritrovare Marianna non si è ancora spenta. Familiari e volontari restano sul posto, sostenuti dalla solidarietà di un’intera comunità che segue con apprensione ogni sviluppo delle operazioni.



