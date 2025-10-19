Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
19/10/2025 13:18:00

Trovato il cadavere di Marianna Bello. Ecco dov'era

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2025/1760873029-0-trovato-il-cadavere-di-marianna-bello-ecco-dov-era.jpg

Articoli Correlati:

Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda di Marianna Bello, la trentottenne madre di tre figli scomparsa lo scorso 1° ottobre dopo essere stata travolta dall’ondata di piena durante l’alluvione che ha colpito la zona di Cannatello, ad Agrigento.

Il suo corpo è stato ritrovato, oggi, domenica 19 Ottobre, dopo 19 giorni di ricerche ininterrotte, incastrato tra i canneti nei pressi di un torrente che confluisce nel fiume Naro, tra Zingarello e Cannatello.
A fare la terribile scoperta è stato un gruppo di cacciatori, che ha subito allertato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco, guardia di finanza, sanitari del 118 e il pubblico ministero di turno. La zona è stata transennata e interdetta al traffico per consentire i rilievi.

Il riconoscimento del corpo è avvenuto grazie ai tatuaggi della donna, uno dei quali ben visibile sul polso. I familiari, giunti sul luogo del ritrovamento, hanno vissuto momenti di straziante dolore quando è arrivata la conferma che quel corpo, ormai senza vita e privo di vestiti, era proprio quello di Marianna.

Solo pochi giorni fa, le squadre speleo-alpine-fluviali dei Vigili del Fuoco erano tornate a perlustrare il corso del fiume, sperando ancora di trovarla viva.

Marianna Bello, residente ad Agrigento, era uscita di casa la mattina del nubifragio e non aveva più fatto ritorno. Da allora, la città aveva seguito con angoscia le ricerche, mentre i familiari — assistiti dall’avvocato Salvatore Cusumano — avevano ringraziato volontari e soccorritori e annunciato un esposto alla Procura per accertare eventuali responsabilità nella gestione dell’emergenza.

Con il ritrovamento del corpo, si chiude una pagina drammatica che ha scosso l’intera comunità agrigentina, un epilogo che lascia solo dolore e silenzio.



Cronaca | 2025-10-19 13:18:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-10-2025/1760873029-0-trovato-il-cadavere-di-marianna-bello-ecco-dov-era.jpg

Trovato il cadavere di Marianna Bello. Ecco dov'era

Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda di Marianna Bello, la trentottenne madre di tre figli scomparsa lo scorso 1° ottobre dopo essere stata travolta dall’ondata di piena durante l’alluvione che ha colpito la...







Native | 18/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759916481-0-dalla-colazione-al-dopo-pranzo-le-strategie-alimentari-per-una-mente-lucida.jpg

Dalla colazione al dopo pranzo: le strategie alimentari per una mente...

Native | 17/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760624200-0-a-trapani-apre-il-nuovo-showroom-audi-prima-scelta-plus-meridiano.jpg

A Trapani apre il nuovo showroom Audi Prima Scelta :plus Meridiano

Native | 16/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-10-2025/1760600452-0-gran-cuvee-rose-noir-e-pasta-alla-paolina-un-brindisi-alla-sicilia-piu-vera.jpg

Gran Cuvée Rosé Noir e Pasta alla Paolina: un brindisi alla...