Cronaca
07/10/2025 08:03:00

A Favara proseguono le ricerche di Marianna Bello, arrivano i cani molecolari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-10-2025/1759817199-0-a-favara-proseguono-le-ricerche-di-marianna-bello-arrivano-i-cani-molecolari.jpg

 Proseguono ininterrotte le ricerche di Marianna Bello, la 38enne madre di tre figli scomparsa durante il violento nubifragio che ha colpito Favara lo scorso 1° ottobre. Anche il sesto giorno di perlustrazioni si è concluso senza risultati, ma la macchina dei soccorsi non si ferma: nelle prossime ore arriverà in città un nuovo nucleo di cani molecolari provenienti dalla Toscana, pronti ad affiancare le squadre già operative sul territorio.

Ogni volta che cala il sole è come se si affievolisse la speranza, ma non si arretra”, ha dichiarato il sindaco Antonio Palumbo, che segue costantemente le operazioni. “Le ricerche continueranno con la massima determinazione e con il contributo di nuove unità cinofile specializzate.”

L’impegno delle istituzioni è stato confermato anche nel corso di un vertice al Centro di coordinamento dei soccorsi, presieduto dal prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo. In quella sede è stata decisa la proroga delle operazioni di ricerca almeno fino a domenica 12 ottobre, andando oltre i consueti nove giorni previsti dal protocollo per le persone scomparse.

 

Tra le novità, l’intervento della Guardia Costiera, che con le proprie unità navali perlustrerà i tratti di mare compresi tra Agrigento, Palma di Montechiaro e Licata. Sul versante terrestre, i vigili del fuoco e la protezione civile stanno continuando a svuotare pozzi e canali nella zona del depuratore di Burgialamone, dove ieri è stata rinvenuta la giacca appartenente alla donna. Nonostante le difficoltà e le ore di lavoro estenuanti, il sindaco ha voluto esprimere riconoscenza verso tutti coloro che stanno partecipando alle ricerche: “Grazie a chi, giorno e notte, si impegna senza tregua, e ai volontari che con generosità continuano a dare il proprio contributo.”



